La planificación de la próxima campaña ya está en marcha con aquellos jugadores que finalizan contrato en junio de 2026. Hay algún pilar clave de la plantilla que atraviesa un buen momento de forma y cuya vinculación el Real Madrid se deberá revisar para decidir si continúa contando con sus servicios o si, por el contrario, decide prescindir de él.

La dificultad de una posible renovación de Trey Lyles con el Real Madrid

La dirección deportiva del Real Madrid ya está trabajando en la planificación de la próxima temporada y hay un jugador, llegado el pasado verano como fichaje, que es uno de los asuntos sobre la mesa. Tal y como ha informado Encestando.es, Trey Lyles ha cobrado alrededor de dos millones de euros netos esta temporada gracias a una fiscalidad del 25%, pero si continúa en España su salario tendría que aumentar notablemente para compensar el mayor pago de impuestos.

Este hecho puede suponer una complicación si el Real Madrid se plantea la renovación de Trey Lyles. Según el medio citado anteriormente, aunque el jugador está cómodo tanto en el club como en la ciudad, la petición de su agente para ampliar el contrato rondaría los 5,5 millones de dólares brutos por temporada, una cantidad que le situaría en un escalón salarial elevado dentro de la plantilla.

El momento de Trey Lyles en el Real Madrid

Trey Lyles atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó al Real Madrid y lo volvió a demostrar en la pasada jornada de la ACB ante el Covirán Granada. En apenas 18 minutos firmó 15 puntos, 6 rebotes y 17 de valoración, siendo el jugador que rompió definitivamente el partido cuando el marcador aún estaba ajustado.

Este rendimiento no es aislado, sino la confirmación de una clara línea ascendente. En las últimas semanas ha firmado actuaciones de mucho peso, como los 21 puntos y 22 de valoración ante el Paris Basketball o los 20 puntos y 20 de valoración frente al AS Mónaco en la Euroliga. Con este nivel, el Real Madrid deberá decidir pronto si realiza un esfuerzo económico para mantenerlo en la plantilla o permite que el jugador escuche ofertas de cara al verano.

Números de Trey Lyles con el Real Madrid en ACB