El Real Madrid Baloncesto respira tras el batacazo en Copa del Rey gracias a las ventanas FIBA. El mal momento que vivía el equipo se interrumpió con unas fechas en las que varios de sus integrantes ya visten otras camisetas, además con cierta relevancia. David Kramer, Gaby Deck, Mario Hezonja, Facu Campazzo… hacen las delicias con sus combinados nacionales.

La dupla argentina del Real Madrid Baloncesto asombra con una exhibición

En líneas generales, los jugadores del Real Madrid Baloncesto vienen dando señas del talento que tienen en sus manos. Prácticamente todos vienen siendo líderes o parte importante de sus selecciones en las ventanas FIBA. Sin embargo, lo que sí que ha sido especialmente curioso es ver una dupla que, llevando la misma camiseta, ha sido capaz de brillar junta sin eclipsarse. Facu Campazzo y Gaby Deck asombran al mundo.

🇦🇷 101 – 75 🇵🇦

🌪️ @FacuCampazzo | 25 pts, 3 reb, 10 ast, 27 val.

💥 @Gabriel_Deck | 25 pts, 6 reb, 3 ast, 27 val.

🏆 Basketball World Cup Americas Qualifiers pic.twitter.com/uAXJLkjTxU — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) March 2, 2026

El partido que han regalado Gaby Deck y Facu Campazzo ha sido verdaderamente impresionante. Si Almansa o Hezonja ya habían sido noticia, no menos lo son estos madridistas. Argentina ganó 101 a 75 a Panamá y los números de los jugadores del Real Madrid Baloncesto fueron estratosféricos. El tortuga firmó 25 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias para 27 de valoración. El base madridista no se quedó atrás y dejó un doble-doble con 25 puntos, 10 asistencias y 3 rebotes para 27 de valoración.

Facu Campazzo y Gaby Deck, dos jugadores con la lupa puesta

La situación que vienen viviendo los dos jugadores argentinos del Real Madrid Baloncesto no está siendo sencilla. Por un lado, Gaby Deck viene atravesando problemas físicos que le alejan de la continuidad competitiva. Además, su rendimiento siempre está sometido a escrutinio, sobre todo ocupando una plaza de extracomunitario que le lleva a pugnar con dos grandes talentos como Okeke y Lyles. No obstante, la de Facu Campazzo no es mucho más sencilla.

Si Gaby Deck suele estar en el punto de mira, Facu Campazzo vive una de sus temporadas más complejas. Su rendimiento arrancó por debajo de lo que había mostrado en campañas pasadas. Sin embargo, fue increscendo jornada tras jornada. A pesar de ello, algún mal encuentro en días importantes le ha llevado al disparadero de la afición del Real Madrid Baloncesto. Su exibhición con Argentina en las ventanas FIBA demuestra que aún tiene cuerda para rato.