¿El Real Madrid Baloncesto hacia la NBA Europe? El expediente, que agita todo el baloncesto europeo desde hace meses, toma espesor en España. Según AS, el club madrileño estudia seriamente la opción de abandonar la Euroliga para alinearse con el proyecto de liga europea de la NBA, cuyo lanzamiento se evoca para 2027.

El Real Madrid, pieza maestra del proyecto NBA Europe

El timing es crucial: la Euroliga espera la respuesta de los últimos poseedores de una licencia A – Real Madrid, FC Barcelona, Fenerbahçe y el ASVEL – antes del 15 de enero sobre una prolongación a largo plazo de los contratos que llegan a vencimiento en el verano de 2026. Ahora bien, mientras el Barça se acercaría a un compromiso de diez años, el Real todavía no ha comunicado oficialmente y permanecería en discusiones con los promotores del proyecto “NBA Europe”.

Real Madrid is reportedly in advanced talks to leave the EuroLeague and join NBA Europe. 👀#EuroLeague pic.twitter.com/BbuN2EwaC4 — Basketball Sphere (@BSphere_) January 14, 2026

En esta ecuación, el Real Madrid es una pieza maestra con su potencia comercial, su marca muy fuerte y su palmarés único en el continente. La NBA, que ha llegado por unos días a Berlín y luego Londres, contaría con tal mastodonte para dar credibilidad a su futura competición y atraer a los inversores.

Queda una incógnita mayor: el precio deportivo de un cambio de bando. Abandonar la Euroliga podría implicar un período de transición, incluso una temporada sin competición europea, antes de unirse a la nueva estructura…

Este artículo es una adaptación de un artículo publicado por nuestro socio Basket USA.