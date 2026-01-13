El panorama del baloncesto europeo hace tiempo que anda a vueltas a nivel institucional. La Euroliga vivía una crisis de perspectiva de futuro derivado del proyecto que estaba impulsando la NBA en Europa. Barça Basket, Real Madrid y Fenerbahce eran algunos de los históricos más posicionados en favor del cambio.

El Barça Basket se sube al barco de la Euroliga de nuevo

El proyecto NBA Europa se sostenía sobre una base de equipos de capitales europeas con grandes inyecciones de dinero y varios históricos de la Euroliga. A pesar de que otros muchos grandes conjuntos europeos parecían más cercanos a la vertiente Euroleague, el pulso hacía que las dudas sobre la viabilidad sobre la histórica competición del viejo continente estuvieran ahí. Sin embargo, el Barça Basket da el primer paso.

BREAKING: Barcelona informed the rest of the EuroLeague shareholders that they decided to sign the new 10-year license. The process is expected to be completed at the end of the month, after a formal decision by the Barcelona's club board. More on @Eurohoopsnet and @EurohoopsES — Aris Barkas (@arbarkas) January 13, 2026

La información que hoy recorre la prensa deportiva no puede ser otra que el movimiento del Barça Basket. Según ha informado Eurohoops, la entidad blaugrana se aleja de su posición ‘pro NBA’ y firmará un acuerdo con la Euroliga por los próximos 10 años. Esto supone un duro golpe para los proyectos alternativos a la Euroleague que parecían plausibles en el medio plazo. La concreción de este acuerdo se espera para final de mes y, ahora, la pelota está en el tejado de Real Madrid y Fenerbahce.

¿Jaque mate de la Euroleague?

Está por ver la decisión que toma Fenerbahce tras la firma del Barça Basket, ya que siempre tuvo una posición menos beligerante respecto al tema de la NBA Europa. Sin embargo, el Real Madrid sí que había sido uno de los clubes más comprometidos con el cambio. En este sentido, se ha quedado algo más solo en la cruzada, ya que proyectos como Roma, PSG o el grupo City, por mucho dinero que muevan, no tienen la ascendencia de los combinados Euroliga.

El director de NBA Europa ha desvelado las 12 ciudades que tendrán plaza permanente en la competición (que empezaría en octubre de 2027)



🇪🇸 Madrid

🇪🇸 Barcelona

🇮🇹 Milán

🇮🇹 Roma

🇩🇪 Múnich

🇩🇪 Berlín

🇫🇷 París

🇫🇷 Lyon

🇬🇷 Atenas

🇹🇷 Estambul

🇬🇧 Manchester

🇬🇧 Londres… pic.twitter.com/dR2BYCaKor — Víctor Colmenarejo (@karusito83) November 7, 2025

Lo acontecido en el panorama Euroliga tiene algunas similitudes con el tema de la Superliga de fútbol. De igual forma que ha sucedido en baloncesto, el Barça Basket ya se bajó del proyecto europeo encabezado por el Real Madrid en fútbol. En este sentido, parece evidente que las relaciones entre los dos conjuntos españoles podrían resentirse aún más.