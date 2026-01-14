El desempeño de los jugadores españoles en la NCAA durante la temporada 2025-26 ha sido desigual, con cada caso mostrando un camino diferente. Algunos de los que se esperaba tuvieran un rol destacado tardaron en encontrar protagonismo, pero con el inicio de los partidos de conferencia han logrado consolidarse. Es el caso del joven base del Barça Basket que decidió emprender su viaje hacia los 49ers de Charlotte.

Más minutos para Raul Villar en Charlotte

La salida de Raúl Villar del Barça Basket sorprendió a muchos, especialmente después de disputar 22 partidos con el primer equipo de Joan Peñarroya entre Liga Endesa y Euroliga durante la temporada 2024-25. Sin embargo, el base internacional español, natural de Barcelona, decidió aceptar la propuesta de Charlotte para aterrizar en la NCAA y asumir un rol de liderazgo bajo la dirección de Aaron Fearne en The American.

𝐁𝐞𝐧𝐜𝐡 𝐌𝐎𝐁 😤



Our bench scored a program-record 62 points last night against Wichita State 🤙 pic.twitter.com/s1qhA3Lk4y — Charlotte Men’s Basketball (@CharlotteMBB) January 4, 2026

El inicio en la NCAA para Raúl Villar no ha sido sencillo: ha sido titular en un solo encuentro y ha disputado 15 de los 17 partidos de Charlotte. Actualmente, los 49ers se sitúan terceros en la conferencia con un balance de 9-8 y 3-1 frente a rivales de la American Conference. Sin embargo, el equipo llega en racha, con tres victorias consecutivas, reflejando también el crecimiento de Villar dentro del sistema de Charlotte.

Victorias de los 49ers ante Wichita State, UTSA y Rice

El inicio de 2026 ha sido positivo para Charlotte, que ha sumado victorias consecutivas empezando por un épico duelo ante Wichita State que se decidió tras dos prórrogas, seguido de triunfos en la carretera frente a UTSA y Rice. En estos encuentros, Raúl Villar ha contado con más minutos, destacando especialmente ante los Shockers, donde firmó su mejor partido en la NCAA hasta ahora: 12 puntos en 31 minutos, además de capturar cuatro rebotes. En el duelo ante los Owls de Rice, Villar disputó 23 minutos, siendo el jugador más utilizado desde el banquillo, con tope en asistencias de siete en su año de novato.

https://twitter.com/CharlotteMBB/status/2010847542179746188?s=20

Raúl Villar se encuentra por detrás de nombres como Bradford, Mingo o Harrison —los dos últimos en su año senior— a la hora de ganarse la confianza del head coach, siendo esta su primera temporada en la NCAA. Mientras tanto, el otro español del roster, David Gómez, ha disfrutado de más protagonismo. Villar, formado en la cantera del Barça Basket, promedia 3.8 puntos, 1.6 rebotes y 1.4 asistencias, un crecimiento que podría traducirse en más minutos en los próximos encuentros ante Tulsa, East Carolina o Tulane.