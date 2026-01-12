Los duelos entre Real Madrid Baloncesto y Barça Basket, a pesar de lo recurrente, no dejan de estar marcados por la intensidad y la rivalidad. Estos dos equipos se suelen ver las caras numerosas veces durante el curso, tanto en fases regulares como en eliminatoria. En este caso, una apretada Euroliga eleva las pulsaciones de un partido que ya de por sí conlleva tensión.

Últimas noticias del Real Madrid – Barça Basket Euroliga

La actualidad en el equipo de Sergio Scariolo previa al encuentro frente al Barça Basket discurre por varios senderos. Por un lado, el mercado está ahí y la nueva situación en la NBA tiene al Real Madrid Baloncesto ojo avizor. En cuanto a lo deportivo, afrontan el partido de Euroliga después de una jornada ACB en la que no mostraron mucho brillo, pero sí que se llevaron una victoria a domicilio tras dos partidos de competición europea inter semanales.

A diferencia del Real Madrid Baloncesto, el encuentro de los de Xavi Pascual de Liga Endesa fue más que plácido. Los culés pasaron por encima de un Covirán Granada que no pudo presentar batalla. El partido, que podía ser trampa, por ser el colista y por la cercanía con el clásico de Euroliga, no tuvo más que un color, el del Barça Basket. Todo ello, mientras varios jugadores que estuvieron lesionados van cogiendo ritmo competitivo.

Horario y dónde ver el Madrid – Barça de Euroliga de baloncesto

El encuentro de Euroliga que mide a Real Madrid Baloncesto y Barça Basket podría ser un partido más, si no fuera por lo apretado de la clasificación. Ambos equipos se mantienen en el pulso por la zona alta del casillero y todo apunta a estar muy igualado. Sin embargo, que el choque sea en el Movistar Arena es un extra de motivación para los de Sergio Scariolo. El duelo agendado para el viernes 16 a las 20:45 será de alto voltaje y se retransmitirá a través de Movistar+, concretamente en M+ Deportes.

Race to the top 👀 pic.twitter.com/hHwmrwOldE — EuroLeague (@EuroLeague) January 10, 2026

Lesionados para el Real Madrid – Barça Basket de Euroliga

La enfermería del Real Madrid Baloncesto para la disputa en Euroliga apunta a estar vacía. Ya hace tiempo que los problemas físicos en la casa blanca son ciertamente residuales y Sergio Scariolo parece que podrá contar, salvo sorpresa, con todos sus efectivos. Por su parte, el Barça Basket ha recuperado varias piezas como Vesely, Brizuela o Shengelia en los últimos días. El único que sigue fuera es Will Clyburn que, esos sí, ya está en la recta final de su recuperación.

Predicción Solobasket para el Madrid – Barça de Euroliga de baloncesto

Tratar de predecir algo tan imprevisible como un clásico de Euroliga no es sencilla. Sin embargo, si antes del duelo ACB entre Barça Basket y Real Madrid Baloncesto, los blancos llegaban como favoritos por las bajas culés, ahora, los azulgranas ganan enteros. En circunstancias normales, Xavi Pascual tendría menos argumentos, pero en la praxis viene sacando más partido a sus piezas que Sergio Scariolo.

El millor entrenador del mes de desembre continua invicte al gener ✍️ pic.twitter.com/zT4o9Wilzt — Barça Basket (@FCBbasket) January 11, 2026

El Barça Basket viene siendo un equipo muy incómodo a nivel defensivo. A pesar de que en el último clásico la anotación fue alta, sí que fueron ciertamente capaces de minimizar los puntos al contrataque del Real Madrid Baloncesto. La rotación Norris-Shengelia ofrece cierta seguridad defensiva ante Hezonja y Lyles, dos de las grandes armas madridistas. Además, Vesely va encontrando sensaciones y puede ser clave desde la media distancia contra un Tavares sin rotación que ya se sabe lo que sufre ‘saliendo de la cueva’.