Si el clásico de Liga Endesa ya estuvo marcado por la máxima competitividad e intensidad, no parece que el de Euroliga vaya a ser menos. La situación clasificatoria para Barça Basket y Real Madrid Baloncesto es realmente acuciante, porque se encuentran enganchados al tren del grupo de cabeza y no quieren caer. Por ello, el plan de partido se antoja clave en un duelo de máxima igualdad.

Kevin Punter y Nico Laprovittola, el dolor de cabeza del Real Madrid Baloncesto

Si hubiera que explicar el último clásico de ACB se podría resumir en que Kevin Punter golpeó al Real Madrid Baloncesto en la primera parte a través de salidas de bloqueos indirectos, mientras que en la segunda fue el Nico Laprovittola y en bloqueo directo el que puso tierra de por medio en favor del Barça Basket. Por ello, frenar a estos jugadores en estas situaciones tácticas, a buen seguro, está en la cabeza de Sergio Scariolo para el duelo Euroliga.

En la segunda parte el anterior clásico ya se vio a un Real Madrid Baloncesto mucho más agresivo sobre las salidas de Kevin Punter. En Euroliga, tendrá que serlo también en bloqueo directo con el argentino. El talento de ambos jugadores es descomunal, pero, tanto ellos como los interiores, suelen sufrir para poder atacar las pantallas cuando hay mucho contacto. Ni Willy y Fall son buenos bloqueadores, ni Laprovittola y Punter son perfiles con el físico para meter bien a los defensores en la pantalla. Elevar el contacto previo a la situación será clave.

Xavi Pascual y su Barça Basket tendrá que prestar atención a las variantes del pick and roll madridista

Es de perogrullo, pero la gran clave para el Barça Basket en el clásico Euroliga será no dejar jugar al Real Madrid Baloncesto en transición. Los blancos no tienen una lectura excelsa de las ventajas en 5×5 estático, pero justo por eso Scariolo ya ha aportado dos situaciones para potenciar las virtudes de sus jugadores.

Recientemente, se está viendo al Real Madrid Baloncesto atacar mucho el ‘reject’, que no es más que, en vez de coger el bloqueo directo, fintar y atacar el lado sin bloqueo. También juegan mucho con el pick and roll en ‘flip’, que es cambiar el lado de bloqueo para facilitar la penetración. El Barça Basket tendrá que implementar un plan.

Está claro que la plantilla del Real Madrid Baloncesto es más agresiva que cerebral. Por ello, estas dos situaciones permiten un juego más de penetraciones que de lectura del pick and roll. En este sentido, habrá que ver como las resuelve Xavi Pascual. Más allá de lo que hagan los dos defensores de la situación, serán muy importantes en este clásico Euroliga las ayudas de terceros jugadores. Establecer en cada tipo de penetración unas pautas claras para frenar las internadas blancas será clave para llevarse el Barça Basket.