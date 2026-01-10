El Real Madrid Baloncesto navega por una temporada complicada. Las sensaciones en el juego no acaban de ser buenas en cuanto a fluidez ofensiva y defensa. Sin embargo, a pesar de que por momentos tienen sus valles de resultados, van sacando los partidos. Los de Sergio Scariolo lideran la Liga Endesa ACB y están a tiro de piedra de la zona alta en Euroliga. En este contexto, se miden a Morabanc Andorra.

El Real Madrid Baloncesto contra un ex

El Real Madrid Baloncesto se medirá a un Morabanc Andorra entrenado por Joan Plaza. El técnico catalán entrenó al conjunto blanco en el pasado, primero como ayudante de Maljkovic y después como primer entrenador. Actualmente, su desempeño en el principado está dejando dudas, aunque él tiene confianza plena en el desempeño: “No noto nerviosismo ni frustración dentro del grupo (…) Somos conscientes de la realidad y sabemos que con dos o tres victorias seguidas todo puede cambiar”. Además, tiene refuerzos recientes que pueden ir aclimatándose.

Joan Plaza está en una situación compleja, aunque fuera del descenso. Su quehacer en Morabanc Andorra tiene sus detractores, pero él tiene clara cuál es su liga: “Yo soy culpable de muchas cosas, pero estamos compitiendo bien. Lo que no podemos tener son expectativas demasiado altas, porque la frustración sería proporcional”. En cuanto al encuentro contra el Real Madrid Baloncesto de Liga Endesa ACB, ha sido contundente sobre su plan de partido.

¿Qué se encontrará Sergio Scariolo contra Morabanc Andorra en Liga Endesa ACB?

El estilo de Joan Plaza no será a buen seguro ninguna sorpresa para el técnico del Real Madrid Baloncesto. Además, el entrenador de Morabanc Andorra no se ha escondido: “No haremos ningún invento. Seremos fieles a nuestro estilo, duros, eficaces y sin hacer regalos”. Si bien el catalán suele destacar por la capacidad defensiva que imprime a su equipo, este curso, los números en rating defensivo y puntos encajados no le avalan. Eso sí, tiene clara la clave para frenar a los blancos en Liga Endesa ACB.

No se le escapa a nadie que el Real Madrid Baloncesto es una apisonadora en transición. Los de Sergio Scariolo les viene costando el 5×5, pero a campo abierto son imparables. Joan Plaza lo tiene claro también: “Si los dejas correr y anotar fácilmente, estás muerto”. Eso sí, justo la defensa de los primeros segundos es la gran especialidad del técnico de Morabanc Andorra. Sus equipos siempre han sido muy reconocibles por saber frenar los contrataques rivales. No son pocas las charlas y clínics que el coach ha dado sobre este tema.