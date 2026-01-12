La cantera del Barça Basket sigue produciendo talentos interiores, liderados por Mohamed Dabone y Sayon Keita, las referencias de los últimos años. Pero en el pasado Campeonato de España de selecciones disputado en Zaragoza, un joven jugador blaugrana se convirtió en la gran sensación, consolidándose como uno de los nombres a seguir en la próxima MiniCopa de Valencia.

Moussa Doumbia quiere liderar al Barça Basket en la Minicopa

La selección infantil masculina de Catalunya se colgó el oro en el Campeonato estatal de selecciones disputado en Zaragoza, guiada en el banquillo por Xavi Orols y con un brillante Moussa Doumbia como protagonista. El talentoso jugador, nacido en Mali el 20 de enero de 2012, firmó un torneo espectacular con promedios de 13,7 puntos y 17 rebotes por partido. Su actuación culminó en la final ante Valencia, donde firmó un partido histórico con 20 puntos y 41 rebotes, liderando a su equipo hacia la victoria por 59-37.

Natural de Mali, Doumbia puede participar en el torneo gracias al reglamento del Campeonato, que permite a los jugadores competir por la federación donde están inscritos. El joven talento ha disputado encuentros con el Barça Basket en categorías infantil, cadete y júnior, y ahora se prepara para convertirse en una de las grandes promesas de la próxima Minicopa de Valencia, tomando el relevo de Mohamed Dabone y de Cheickh Bamba, MVP de la edición de 2025.

Doumbia es uno de los últimos talentos en llegar a la Masia, incorporándose en octubre de 2025. Su estilo recuerda más al de Sayon Keita, ya con experiencia en el primer equipo del Barça Basket, que al físico imponente y versátil de Mohamed Dabone. El próximo desafío para el joven canterano azulgrana será luchar por el título en el Campeonato de España infantil con el Barça Basket, acompañado de destacados compañeros como Bruno Sanmartín y Joan Martínez.

¿Cuándo es la Minicopa Endesa de Valencia?

La Minicopa Endesa Valencia 2026 ya tiene confirmados a sus ocho equipos participantes, que se disputarán el título en tierras valencianas del 18 al 22 de febrero. Barça, Valencia Basket y Real Madrid, tres de los grandes referentes del baloncesto formativo español, estarán acompañados por Cajasiete Fundación CB Canarias, Tirma Gran Canaria, Casademont Zaragoza, Unicaja y Occident Bàsquet Manresa. Todos ellos llegan con la ambición de brillar en uno de los escaparates más importantes para las futuras estrellas del baloncesto nacional.