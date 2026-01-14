Una nueva semana de Euroliga llega marcada por partidos vibrantes, entre ellos el Clásico entre Real Madrid y Barça Basket. Ambos equipos, con altas aspiraciones en la competición, buscarán apoyarse en sus mejores jugadores para sumar un triunfo más en la clasificación. Las estrellas argentinas de ambas plantillas, Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola, están llamadas a dar un paso adelante y marcar diferencias en un duelo de máxima exigencia.

La producción ofensiva de Real Madrid y Barça Basket con Campazzo y Laprovittola

La temporada de la Euroliga está dejando claras diferencias entre los dos bases argentinos más destacados del panorama europeo: Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola. Ambos siguen siendo piezas importantes en sus respectivos equipos y los números así lo reflejan. El base del Real Madrid es el jugador con más minutos del equipo, con una media cercana a los 24 por partido, mientras que el del Barça Basket es el séptimo en la rotación, con 18 minutos de media. Sin embargo, el impacto de los dos en el juego está siendo muy distinto, tanto en ataque como en defensa.

En el plano ofensivo, Campazzo ha brillado como uno de los líderes del Real Madrid. Sus 12,1 puntos y 4,7 asistencias por partido, unidos a un 42,6% en triples y un porcentaje real de tiro del 63,9%, lo consolidan como una pieza clave en el engranaje ofensivo blanco. Por su parte, Laprovittola tiene un rol más limitado en el Barça, asentado como base de la segunda unidad, con 8,1 puntos y 4 asistencias en 18 minutos por encuentro. Aunque mantiene su capacidad creativa, su acierto desde el triple (31,6%) y su porcentaje real de tiro (54,4%) reflejan una menor influencia ofensiva individual.

La valoración defensiva entre Campazzo y Laprovittola

En defensa, la comparación gana matices. Campazzo mantiene su perfil de base completo, aportando 1,3 robos y 1,6 rebotes defensivos por partido. Su valoración defensiva de 117,7 lo sitúa como el sexto mejor del Real Madrid en la Euroliga, subrayando su impacto más allá del ataque. Laprovittola, pese a disponer de menos minutos, también ofrece fiabilidad defensiva al Barça Basket, aunque con números más modestos: 0,9 robos y 1,1 rebotes por encuentro. No obstante, su valoración defensiva es superior a la de Campazzo, con 120,9, lo que refleja su buena integración en el sistema colectivo azulgrana.

En definitiva, ambos jugadores aportan la experiencia que les caracteriza en el baloncesto europeo, pero con caminos distintos en esta Euroliga. Campazzo lidera, marca el ritmo y genera impacto constante en el Real Madrid, mientras que Laprovittola desempeña un papel más complementario y específico en los minutos que aporta al Barça Basket.

Datos del último Clásico entre Campazzo y Laprovittola

Nicolás Laprovittola (Barça Basket)

Puntos: 19

Rebotes: 1

Asistencias: 9

Minutos jugados: 22

Facundo Campazzo (Real Madrid)