Todo listo para el enfrentamiento entre Olimpia Milano y Barça Basket en el Allianz Cloud de la ciudad italiana, en una jornada de Euroliga marcada por la suspensión de dos encuentros. El Barça llega a Lombardía con la misión de mejorar su imagen tras recientes tropiezos, intentando revertir su caída hasta la octava posición, con un balance de 17-12, aunque apenas 5-5 en sus últimos diez partidos en la máxima competición continental de baloncesto.

Los italianos recuperan a un jugador importante

El Big 4 de Milán —Brooks, Nebo, LeDay y Shields— acapara las miradas, pero el equipo dirigido por Poeta recupera a un jugador clave para el duelo ante Barça Basket: Devin Booker. El veterano interior vuelve tras una larga ausencia por lesión, sin jugar un partido oficial desde el 13 de febrero, cuando sumó 4 puntos en la derrota frente a Dubai Basketball.

Formado en los Tigers de Clemson, Devin Booker se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la última década en Euroliga. Esta temporada con Olimpia Milano promedia 8.1 puntos y 3.7 rebotes en 27 partidos, con una media de 21 minutos por encuentro. Su regreso supone un impulso clave para los italianos, que siguen en la lucha por un puesto de Play-in, actualmente como duodécimos con un balance de 14-15, cerca de equipos como Dubai, Panathinaikos y AS Mónaco.

Olimpia Milano pierde a Bryant Dunston

La buena noticia para Olimpia Milano es el regreso de Devin Booker, quien en el pasado llegó a estar en el radar del Barça Basket. La mala llega con la baja de Bryant Dunston, que sufrió un golpe en la mano izquierda durante un entrenamiento reciente y será evaluado en las próximas horas para determinar la gravedad de la lesión y el tiempo de ausencia. Dunston forma parte de la rotación del equipo, con un promedio de 3 puntos y 2.2 rebotes por partido.

El duelo entre Olimpia Milano y Barça Basket también marcará el regreso de Kevin Punter a su antigua casa, donde jugó en la temporada 2020-21 antes de vivir una etapa destacada en Partizan Belgrado. Desde el verano de 2024, Punter defiende los colores del Barça Basket y se perfila como una de las grandes amenazas en el plan de Xavi Pascual, con el objetivo de conseguir el triunfo número 18 en la Euroliga esta temporada.