Todo puede pasar en pleno mercado, aunque cualquier fichaje solo podría ser inscrito para la Liga ACB. Aun así, eso no frena los movimientos del Baskonia, actuales campeones de la Copa del Rey de Baloncesto, que han intensificado la búsqueda de un pívot para reforzar el sistema de Paolo Galbiati y que pueda convertirse en una pieza importante en el tramo final de la competición doméstica.

Baskonia quiere robar al Barça Basket este pívot

Rumor inesperado en el Kosner Baskonia. Según informa Iván Benito en El Correo, el conjunto gasteiztarra tiene en su radar a Yoan Makoundou, actualmente sin equipo tras salir hace unos días del AS Monaco. El interior francés fue el primero en rescindir su contrato de mutuo acuerdo con el club monegasco y, desde entonces, su nombre ha empezado a aparecer como posible refuerzo para varios proyectos en el mercado.

El Barça Basket sigue muy de cerca la evolución del caso, consciente de que el pasado verano Yoan Makoundou fue uno de los grandes objetivos de Juan Carlos Navarro. Sin embargo, el interior francés regresó al AS Monaco Basket tras su cesión en Türk Telekom, aunque su papel ha sido irregular desde el inicio de la temporada en el conjunto del Principado. Su escaso protagonismo, sumado a los problemas financieros del club monegasco, terminó precipitando su salida a comienzos de marzo.

El Kosner Baskonia busca reforzar su juego interior para el tramo decisivo de la Liga ACB. Eso sí, cualquier incorporación solo podría ser inscrita en la competición doméstica y no en la Euroliga. Un movimiento así también supondría adelantarse al Barça Basket, que tenía de nuevo en su agenda a Yoan Makoundou de cara al próximo verano. Además, frenaría la posibilidad de que el interior francés acabe rumbo a China y a la CBA, un escenario que en los últimos días había ganado fuerza dentro de la rumorología del baloncesto.

Formado en la cantera del Cholet Basket, Yoan Makoundou ha pasado por equipos como el AS Monaco Basket, Budućnost y Türk Telekom, donde firmó una gran temporada en Turquía. En el presente curso ha registrado promedios de 6,2 puntos y 1,8 rebotes en cinco partidos con el conjunto dirigido por Vassilis Spanoulis. En los próximos días debería definirse el nuevo destino del interior francés para estos últimos cuatro meses de la temporada 2025-26, a la espera de comprobar si el Saski Baskonia decide finalmente lanzarse a por este objetivo de mercado.