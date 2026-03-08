Los mercados de ACB y Primera FEB no se detienen en este momento de la temporada, y muchos equipos están pendientes de reforzar sus respectivas plantillas de cara al segundo tramo de la competición, con el objetivo de cumplir las metas marcadas. El HLA Alicante, que ha vivido una pequeña revolución en este periodo internacional, sigue dando que hablar con operaciones llamativas.

La situación de Sergio Llorente en el HLA Alicante

El HLA Alicante ha aclarado la situación de Sergio Llorente después de que, el pasado 22 de febrero, terminara el contrato temporal que tenía con el club. La entidad alicantina ha explicado, mediante un comunicado, que el jugador ya no tiene vínculo contractual, pero sigue formando parte del equipo a nivel federativo.

Esto significa que Llorente continúa inscrito con el HLA Alicante y podría regresar a la plantilla en cualquier momento durante lo que queda de temporada si el club lo necesitara por motivos deportivos. Además, al mantener esa alta federativa, el base no puede fichar por otro equipo en este periodo.

El Cartagena CB firma a Roberto Blanco para el banquillo

Roberto Blanco ya ha comenzado a dirigir esta semana los entrenamientos del Grupo Caesa Seguros FC Cartagena CB tras asumir el cargo de entrenador principal en sustitución de Félix Alonso. El técnico ha debutado este fin de semana con derrota frente al Alimerka Oviedo por 92-80, en un duelo vital por la permanencia en Primera FEB.

El nuevo entrenador no ha llegado solo al club cartagenero, ya que estará acompañado por Aketza Zubizarreta como asistente. Ambos formarán el nuevo cuerpo técnico del conjunto blanquinegro, que peleará por el objetivo de la permanencia. De momento, el equipo está decimotercero con un balance negativo de 5-16 y a una victoria por encima de la zona de descenso.

Dos renovaciones de temporeros en el Baloncesto Palencia

El Baloncesto Palencia ha anunciado la renovación de los pívots Vasilije Vučetić y Gilad Levy hasta el final de la presente temporada. Ambos jugadores habían llegado al equipo a comienzos de febrero con un contrato temporal para cubrir varias bajas en la plantilla, y el club ha decidido ampliar su continuidad para reforzar el juego interior durante lo que queda de curso.