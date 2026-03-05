El mercado de la Euroliga ya se está moviendo de cara al verano, con interesantes operaciones que podrían producirse en los próximos meses. El Fenerbahce es uno de esos clubes que tiene jugadores en una situación contractual peculiar, y otros equipos, como Olimpia Milano, han puesto sus ojos en su plantilla. Sin embargo, el conjunto turco tiene capacidad de reacción, y eso es precisamente lo que ha hecho con un pilar clave del técnico lituano.

Olimpia Milano quiere el fichaje de Nicolo Melli

Tal y como ha avanzado el periodista Alessandro Maggi, Olimpia Milano ha mostrado interés en las últimas horas en reforzar su plantilla con Nicolo Melli. El club italiano busca recuperar a un jugador clave de su historia reciente, quien además dejó un buen recuerdo en la entidad tras haber sido capitán en sus dos etapas anteriores en Milán.

Nicolo Melli tiene contrato con el Fenerbahce hasta el próximo mes de junio, por lo que la intención de Olimpia Milano es convencerlo de su proyecto y que llegue en verano como agente libre. El objetivo del club milanés es construir una plantilla competitiva que aspire a ganar todos los títulos nacionales y ser más competitiva en Euroliga, donde esta temporada se encuentran fuera del play-in y lejos de las expectativas iniciales.

La temporada de Nicolo Melli en el Fenerbahçe

El Fenerbahce informó hace apenas unos días que Nicolo Melli sufrió una fractura en el pie y debía pasar por quirófano, por lo que el jugador italiano estará alejado de las pistas entre seis y ocho semanas. A pesar de la lesión y de una temporada irregular, el conjunto turco ha reaccionado y le ha ofrecido una renovación por dos años más, es decir, hasta el verano de 2028, tal y como ha informado el periodista Andrea Calzoni.

Esta temporada, Nicolo Melli no ha sido tan determinante y sus números así lo reflejan: 6,2 puntos, 5,4 rebotes y 2 asistencias por partido en la liga turca. Sin embargo, en la Euroliga sí está teniendo influencia en el apartado reboteador, siendo el mejor jugador de la plantilla en este aspecto. A pesar de un curso algo irregular, el jugador italiano sigue siendo diferencial en el baloncesto europeo y sería un gran fichaje para Olimpia Milano.

Números de Nicolo Melli en la Euroliga