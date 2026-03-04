El mercado de la Euroliga 2026-27 ya arde en rumores pese a estar aún a comienzos de marzo y con los equipos peleando por colarse entre los ocho que lucharán por el título continental. En plena batalla deportiva, los despachos no descansan. Y en ese escenario, una de las grandes estrellas que seduce a media Europa habría tomado ya una decisión, según informa Rupert Fabig desde Alemania.

Andreas Obst tiene su decisión tomada

El escolta alemán, nacido en Halle, se ha consolidado como el mejor francotirador de la Euroliga. Con su contrato finalizando el 30 de junio, se convirtió automáticamente en una de las piezas más codiciadas del mercado, despertando el interés de varios gigantes del continente. Proyectos ambiciosos como el Dubai Basketball —que partía como gran favorito— y el Real Madrid Baloncesto llevaban meses siguiendo sus pasos. Sin embargo, Andreas Obst ya ha tomado una decisión firme sobre su futuro.

Y la decisión ha sacudido el mercado de la Euroliga. Contra todo pronóstico, Andreas Obst tendría ya decidido continuar como pieza clave del Bayern de Múnich; incluso en Alemania se habla de que el escolta habría estampado ya su firma en un nuevo contrato de larga duración con la entidad bávara.

El tirador germano aterrizó en Múnich el 6 de julio de 2021, después de firmar dos notables temporadas en el Ratiopharm Ulm, y desde entonces se ha convertido en uno de los referentes del proyecto muniqués. Andreas Obst cumplirá 30 años en julio y presenta unos sólidos promedios de 15,5 puntos y dos rebotes en 26 partidos de Euroliga, cifras prácticamente calcadas a las que firma en la competición alemana.

Andreas Obst hat nach Informationen von @RobertHeusel und mir einen langfristigen Vertrag beim FC Bayern München unterschrieben.



Andreas Obst has signed a new long term deal with FC Bayern, sources telling Robert Heusel and me. pic.twitter.com/tlsidH1L76 — Rupert Fabig (@rupertfabig) March 3, 2026

Su experiencia y, sobre todo, su fiabilidad desde el perímetro lo han consolidado como una de las grandes referencias del torneo continental. Ahora, con su continuidad en el Bayern de Múnich, el escolta se erige como piedra angular del proyecto muniqués, actualmente bajo la dirección de Svetislav Pesic, a la espera de definir quién ocupará el banquillo de cara al curso 2026-27.

Sorpresa en Euroliga

Todo apuntaba a que el Dubai Basketball partía con ventaja en la carrera por el fichaje de Andreas Obst, adelantándose incluso al Real Madrid Baloncesto —que ahora centra su mirada en Nadir Hifi—. Sin embargo, giro inesperado y sorpresivo: el escolta alemán ha decidido continuar en el Bayern de Múnich, donde cumplirá su sexta temporada tras cinco cursos defendiendo los colores del conjunto bávaro.