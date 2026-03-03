La Laguna Tenerife ha sido uno de los equipos que ha acudido al mercado de fichajes para reforzar su plantilla de cara al segundo tramo del curso. Sin embargo, la incorporación no ha salido como se esperaba y la dirección deportiva se ha visto en la obligación de cancelar el fichaje, por lo que ya están de nuevo manos a la obra para encontrar el perfil de jugador que necesita el equipo de Txus Vidorreta.

La Laguna Tenerife descarta el fichaje de Kenny Williams

Kenny Williams no se unirá finalmente a La Laguna Tenerife tras no superar el reconocimiento médico al que se sometió tras su llegada a la isla. El club aurinegro ha decidido descartar su incorporación debido a problemas físicos detectados durante las pruebas, a pesar de que se esperaba que fuera un refuerzo de nivel para este segundo tramo de la temporada.

COMUNICADO OFICIAL | Kenny Williams no supera el reconocimiento médico y no formará parte de la plantilla 25/26



Williams, con experiencia en ligas europeas como la griega e israelí y participación destacada en la Basketball Champions League, había sido fichado tras la lesión de Joan Sastre. Su no incorporación obliga al club a reajustar su planificación deportiva para afrontar los próximos compromisos de ACB y BCL.

La Laguna Tenerife y el perfil que busca en el mercado de fichajes

La Laguna Tenerife había fichado a Kenny Williams para reforzar su juego exterior y aportar experiencia en un tramo decisivo de la temporada. Con recorrido en ligas como la griega e israelí, además de tres participaciones en la Basketball Champions League, se esperaba que Williams ayudara tanto en ataque como en defensa, compensando la ausencia de jugadores clave por lesiones o compromisos internacionales.

El club sigue atento al mercado para cubrir esa posición de escolta, buscando un jugador que pueda aportar puntos en el perímetro y rendimiento inmediato. La intención es incorporar a un profesional con experiencia en competiciones europeas, capaz de adaptarse rápidamente al estilo de juego del equipo.