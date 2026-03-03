Después de días rastreando el mercado de fichajes de la ACB y la Euroliga, el Gran Canaria ya ha concretado el refuerzo tan esperado que cubre la baja de una pieza clave en la rotación interior. El conjunto de Lakovic, con esta nueva incorporación que llega tras superar una grave lesión, puede dar un salto de calidad en este tramo final de la temporada si el jugador se pone en forma y alcanza su mejor nivel.

Ya es oficial el fichaje de Chimezie Metu por el Gran Canaria

Gran Canaria ha reforzado su juego interior con la llegada de Chimezie Metu, que firma como agente libre hasta el final de la temporada. El ala-pívot nigeriano, que llega tras superar una grave lesión en el tendón de Aquiles sufrida hace un año con el Barça Basket, aportará versatilidad al juego interior, con capacidad de alternar las posiciones de 4 y 5.

En su última temporada con el Barça Basket, Chimezie Metu promedió 13,2 puntos y 3,8 rebotes en la ACB, mientras que en la Euroliga alcanzó 11,1 puntos y 4,8 rebotes por partido antes de la lesión. El interior africano, que no ocupa plaza de extracomunitario, llega al Gran Canaria con la intención de reforzar la rotación interior junto a Tobey, Kuath y Pelos.

Chimezie Metu, la pieza exacta que buscaba Gran Canaria

Aparte de su capacidad física y talento en la cancha, la incorporación de Chimezie Metu aportará al Gran Canaria una valiosa experiencia internacional adquirida en la NBA y con la selección de Nigeria. El exjugador del Barça Basket se integrará a los entrenamientos estos días y aprovechará las Ventanas FIBA para coger ritmo y valorar si puede debutar el próximo fin de semana ante el Real Madrid.

El presidente Sitapha Savané destacó días antes que el fichaje no se haría por simple formalidad, sino buscando reforzar realmente la plantilla tras la baja de Miquel Salvó: “No se trata de fichar por fichar, sino agregar una pieza que realmente pueda ayudar al grupo en este tramo final”. Con Metu ya confirmado, el club demuestra haber encontrado ese valor añadido que buscaba en el mercado.

Plantilla Gran Canaria 2’025-26

Bases: Andrew Albicy, Carlos Alocén , Ziga Samar

Escoltas: Isaiah Wong, Kassius Robertson

Aleros: Nico Brussino, Eric Vila

Ala-pívot: Pierre Pelos, Chimezie Metu, Louis Labeyrie

Pívots: Mike Tobey, Kur Kuath