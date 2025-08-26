El mercado de fichajes de la Euroliga llega a su recta final y todavía quedan movimientos por concretar. Entre los nombres que siguen sin definir su futuro destaca el de un exjugador del Barça Basket, que a día de hoy continúa sin cerrar su llegada a ningún equipo de Euroliga. Su situación mantiene expectantes a varios clubes europeos, que podrían aprovechar los últimos días de mercado para incorporar a un refuerzo de experiencia contrastada en la máxima competición continental, pero con un hándicap importante.

AS Mónaco duda de Chimezie Metu

A finales de agosto, el mercado de agentes libres en la Euroliga ofrece ya pocas piezas de renombre, pero uno de los nombres que todavía sigue sin destino es Chimezie Metu. La gran incógnita en torno al interior nigeriano pasa por conocer cuándo podrá regresar a las pistas, después de la grave lesión en el tendón de Aquiles sufrida el pasado mes de marzo. En las últimas semanas, el Real Madrid lo tuvo en su agenda, el Fenerbahce estuvo muy cerca de concretar su fichaje e incluso el Barça valoró su regreso, en un escenario similar al que protagonizó Youssoupha Fall.

Sin embargo, el AS Mónaco parecía haberse colocado en la mejor posición para hacerse con los servicios de Chimezie Metu, con la idea de juntarlo en el futuro con Nikola Mirotic en el puesto de ala-pívot. Ambas partes habían alcanzado un acuerdo verbal, pero el club monegasco, dirigido por Vassilis Spanoulis, decidió frenar la operación ante las dudas sobre el estado físico del jugador. De este modo, Metu, con pasado en el Barça, continúa sin equipo y todo apunta a que el fichaje por el Mónaco finalmente no llegará a concretarse.

Chimezie Metu continúa su recuperación en Los Ángeles, su ciudad natal y dónde se formó en los Trojans de USC de NCAA, pero los plazos para su regreso a las canchas generan incertidumbre sobre una posible firma con el AS Mónaco. Inicialmente, se esperaba que el ala-pívot volviera a jugar a comienzos de enero; sin embargo, según informa Andrea Calzoni, Metu no regresará a las pistas hasta marzo, lo que pone en duda cuál será su próximo equipo.

Spanoulis busca un nuevo cuatro en el mercado

AS Mónaco es uno de los equipos de la Euroliga que aún no ha cerrado su plantilla, y sigue en la búsqueda de un ala-pívot que pueda acompañar a Nikola Mirotic en el juego interior. Actualmente, la pintura del equipo cuenta con el montenegrino, Daniel Theis —figura clave en la Alemania de Alex Mumbrú—, Yoan Makoundou, quien fue objetivo del Barça Basket hace unas semanas, así como Motiejunas y el reciente fichaje de Kevarrius Hayes, procedente del París.

Las oficinas del Principado mantienen la atención puesta en posibles agentes libres procedentes de la NBA, con nombres como Precious Achiuwa o EJ Liddell sin equipo, sin descartar tampoco opciones de la G League. Además, el club sigue en la búsqueda de un nuevo base, y la opción que más opciones tiene es la de Frank Ntilikina, recientemente descartado por el Partizan y en busca de un proyecto en la Euroliga.