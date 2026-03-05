El mercado del baloncesto europeo ha quedado sacudido tras la llegada de un técnico de primer nivel como Andrea Trinchieri al PAOK de Salónica, un histórico del pasado siglo que aspira a recuperar su sitio entre la élite continental y que incluso sueña con formar parte de una futura NBA en Europa. Con ese objetivo en mente, el club no escatimará en refuerzos y el entrenador italiano ya habría señalado su primer gran objetivo para el próximo verano.

PAOK trabaja en el fichaje de Lorenzo Brown

La próxima temporada baja se presenta muy movida en el PAOK de Salónica, donde Andrea Trinchieri tendrá margen para construir una plantilla ambiciosa con la que competir por todo. El club de Salónica ya sabe lo que es tocar la gloria: fue campeón de la liga griega en 1992 y, durante aquella década dorada, también conquistó una Recopa de Europa y una Copa Korac.

Ahora, la entidad helena quiere recuperar su peso en el baloncesto continental y volver a situarse a la altura de proyectos gigantes de Grecia como Panathinaikos y Olympiacos.

Para dar ese salto de calidad, el primer gran objetivo de mercado del PAOK de Salónica y de Andrea Trinchieri de cara al verano sería Lorenzo Brown, según apuntan varias informaciones procedentes de Grecia. La idea del club es incorporar perfiles de peso y el base reúne varios de los requisitos que buscan: experiencia al máximo nivel, conocimiento del baloncesto europeo y capacidad para liderar el juego desde la dirección. Actualmente sin equipo tras su reciente salida del Olimpia Milano, Brown podría aprovechar estos meses para preparar su puesta a punto y llegar en plena forma al inicio de la pretemporada.

Lorenzo Brown ha despertado el interés de varios clubes de Euroliga, EuroCup y Basketball Champions League en los últimos días. Sin embargo, en este inicio del mes de marzo el base nacionalizado español todavía no ha encontrado nuevo destino. Esta temporada, el jugador ha promediado 5,8 puntos y 2,7 asistencias en doce partidos de Euroliga, unos números inferiores a los que firmó el curso pasado con Panathinaikos B.C., donde terminó con medias de 6,3 puntos, dos rebotes y 2,7 asistencias a lo largo de 38 encuentros.

Trotamundos desde 2013 tras salir de NC State

El base nacido en Illinois, Lorenzo Brown, fue elegido en el puesto 52 del Draft de la NBA de 2013 y posteriormente desarrolló una carrera marcada por múltiples destinos. Tras sus primeras experiencias en la NBA, el director de juego se convirtió en un auténtico trotamundos del baloncesto, pasando por varios equipos de la EuroLeague e incluso viviendo etapas en el baloncesto chino durante la década pasada.

Además, Brown fue uno de los bases elegidos por Sergio Scariolo para representar a España en los Juegos Olímpicos de París 2024, un torneo en el que la selección española terminó en una decepcionante décima posición.