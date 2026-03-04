El mercado de fichajes continúa acaparando titulares, con movimientos ya planificados de cara al futuro y proyectos que arrancarán este próximo verano. Surgen equipos ambiciosos con retos ilusionantes por delante, y uno de ellos ha sorprendido al anunciar la contratación de un entrenador con amplia experiencia en la Euroliga, que cuenta con muchas temporadas a sus espaldas, sumando un toque de misterio a este fichaje inesperado.

Andrea Trinchieri es el nuevo entrenador del PAOK BC

Uno de los movimientos más sorprendentes en las últimas horas ha sido el fichaje de Andrea Trinchieri por el PAOK BC. El técnico italiano, con una larga trayectoria en la Euroliga, ha firmado un contrato de larga duración, hasta el verano de 2029. Sin embargo, no asumirá el cargo de forma inmediata, sino que comenzará el proyecto a partir de la próxima temporada.

Hasta entonces, el club ha comunicado que Trinchieri ejercerá un rol de consultor, participando en la planificación y en la estructura del área deportiva para sentar las bases de un proyecto ambicioso que busca consolidarse en competiciones FIBA y posicionarse ante el nuevo escenario del baloncesto europeo.

Los motivos de Andrea Trinchieri para firmar por PAOK BC

Andrea Trinchieri ha firmado hasta 2029 con el PAOK BC porque el club le ofrece algo más que un banquillo: le da un peso real en la construcción del proyecto. El técnico italiano tendrá voz en la planificación deportiva y en la estructura del equipo, algo que difícilmente encontraría en una oferta inmediata de Euroliga, donde los tiempos y la presión por resultados son mucho más cortoplacistas.

Además, el movimiento encaja con la ambición del PAOK de posicionarse en el nuevo escenario del baloncesto continental, con la vista puesta en la futura NBA Europa. Trinchieri apuesta por un proyecto estable y a largo plazo, con margen para crecer y competir, en lugar de esperar una oportunidad en Euroliga que quizá no le garantizara ni continuidad ni capacidad de decisión estructural.

Así va el PAOK BC esta temporada antes de Andrea Trinchieri

El PAOK BC marcha cuarto en la Stoiximan GBL (liga griega) con un balance de 11 victorias y 5 derrotas, consolidado en la zona alta de la tabla aunque lejos del líder Olympiacos BC. En su calendario inmediato tiene un reto ambicioso, ya que afronta los cuartos de final de la FIBA Europe Cup ante Peristeri BC, en un tramo exigente que también incluye el derbi frente a Aris BC.