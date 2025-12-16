Uno de los temas de conversación más habituales en el panorama Euroliga es el banquillo de Partizan Belgrado. El adiós de Željko Obradović no solo ha supuesto un vacío inmenso en el club, sino que ha derivado en distintos roces dentro de la entidad. Como relevo, los dos nombres que más fuerza tenían eran el ex de Barça Basket, Joan Peñarroya, y el afamado y díscolo técnico italiano, Andrea Trincheri.

Ostoja Mijailović, presidente de Partizan Belgrado, responde sobre Andrea Trincheri

No son las primeras declaraciones que Ostoja Mijailović realiza sobre la salida de Željko Obradović. De nuevo, su relevo está en boca de todos, pero el presidente de Partizan Belgrado parece no querer alimentar rumores, al ser preguntado por Andrea Trincheri, fue rotundo: “Estamos hablando con varios entrenadores. No queremos ser noticia hasta que estas negociaciones se concreten. Cuando tomemos una decisión, la anunciaremos públicamente”.

⚪️⚫️ During a press conference in Belgrade, Partizan president Ostoja Mijailović also responded to questions about possible negotiations with Andrea Trinchieri:



‘We are talking to several coaches. We don't want to make headlines until these negotiations are concrete. When we… pic.twitter.com/434CXBBSb4 — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) December 16, 2025

Podría haber varios nombres, como bien ha explicado el propio Ostoja Mijailović, pero por el momento solo se han hecho eco de dos, el ex de Barça Basket y Baskonia, Joan Peñarroya, y Andrea Trincheri, que regresaría al club después de haber salido en 2020 para dirigir a Bayern y Zalgiris en Euroliga. En este sentido, las diferencias entre uno y otro candidato son notables.

Del ‘basket fluido’ del Barça Basket de Joan Peñarroya, al dogmatismo de Bayern de Trincheri

Poco o nada tienen que ver ambos entrenadores y, justo por eso, extraña tanto que ambos suenen para dirigir en Euroliga a Partizan Belgrado. Las últimas dos experiencias de Joan Peñarroya han estado lejos de ser positivas. Más allá de eso, su estilo anárquico y de mucha libertad podría ser un cambio de aires positivo para una plantilla que no encajaba con Željko Obradović. Si por algo se caracterizó el Barça Basket es por su locura, su ritmo y su baloncesto poco ordenado, pero donde afloraba el talento individual.

Si el ex entrenador del Barça Basket basaba su estilo en ganarse a los jugadores desde la libertad, Andrea Trincheri todo lo contrario. En Bayern vivió una etapa competitivamente muy exitosa y, a pesar de no acabar de cuajar en Lituania, su prestigio le precede. Sin embargo, al afamado técnico Euroliga no solo le caracteriza su caché, también su fama de duro y agresivo, con múltiples episodios polémicos. Esto choca con los problemas que el roster de Partizan Belgrado ha venido poniendo de manifiesto esta Euroliga.