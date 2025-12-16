El Real Madrid Baloncesto tiene un desafío en Euroliga importante. Olimpia Milano no vive un momento especialmente bueno. Tras bajas importantes como Lorenzo Brown, Nico Mannion o Stefano Tonut, además del adiós de Messina, la estabilidad del equipo pende de un hilo. Sin embargo, parece que las cosas han comenzado a cambiar.

El Real Madrid Baloncesto tendrá que afrontar un regreso importante en el duelo Euroliga

Las lesiones y contratiempos no son pocos para Olimpia Milano. Sin embargo, parece que los italianos están comenzando a poner las primeras piedras de un giro de guion. El rival del Real Madrid Baloncesto viene de ganar a dos grandes equipos en Italia como son Virtus Bolonia y Trento. Además, en su último choque Euroliga vencieron a Panathinaikos. Ahora, además, sumarán a Lorenzo Brown.

El Real Madrid Baloncesto se enfrentaba a un Olimpia Milano con graves problemas físicos, especialmente en su manija. Las lesiones de Mannion, Tonut y Bolmaro eran relevantes, pero especialmente dañina parecía la de Lorenzo Brown, uno de los jugadores con más capacidad de generación del cuadro italiano.

🔴⚪️The market is not a priority for Olimpia Milano at the moment. According to what I have been told, there are no hot talks for Jordan Ford or other players.



Lorenzo Brown will be back on the court on Tuesday vs. Real Madrid, and Nico Mannion won't have to wait too long… pic.twitter.com/U4dZFno03D — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) December 15, 2025

Este curso, Lorenzo Brown no venía brillando, pero su techo es altísimo, el aficionado al basket español bien lo sabe. De hecho, ha habido más de un verano que los blancos han suspirado por él. El playmaker, según informa el periodista Alessandro Luigi Maggi, reaparecerá contra el Real Madrid Baloncesto tras dos meses completos de inactividad.

Las claves del mercado de fichajes de Lorenzo Brown en su día

Lorenzo Brown ha sonado numerosas veces para vestir la camiseta del Real Madrid Baloncesto. La dirección deportiva del club blanco ha visto en él, ese jugador especial que, a pesar de sus carencias, genera ventajas con un simple bloqueo directo; un ‘Chacho’, salvando las distancias. Muchos pensaron que, además, ‘siendo español’, el fichaje estaba cantado, pero la realidad es que no ocupa plaza de cupo. Entre esa condición y que su rendimiento tras aquel torneo con España ha sido pobre, no parece que fallaran no cerrándolo. De cara al próximo choque Euroliga, estará en frente.