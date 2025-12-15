En la Euroliga hay partidos condicionados por el contexto, y el Olimpia Milano–Real Madrid es uno de ellos. Equipos históricos y estilos opuestos se cruzan en un duelo marcado por la situación crítica del conjunto italiano. Milán llega lastrado por las lesiones y una dinámica negativa, con una baja que puede ser especialmente significativa. Este exjugador del Barça es una de las piezas que mejor estaba creciendo dentro del proyecto Italiano. Su ausencia elimina uno de los perfiles capaces de condicionar el partido, especialmente en un posible emparejamiento con Facundo Campazzo.

Leandro Bolmaro: uno más a la lista de infortunios de Olimpia Milano

Leandro Bolmaro aterrizó en Milán como una apuesta por un base total, influyente sin necesidad de monopolizar el balón. Alto, atlético y con una envergadura poco habitual para su posición, se ha consolidado como pieza clave en la rotación exterior. Su impacto no se limita a la anotación: asume responsabilidades defensivas de primer nivel, un valor estratégico en una Euroliga donde cada vez más equipos apuestan por bases rápidos y que deciden partidos. El plan no ha salido para Milan, muy lastrados por las lesiones. El argentino promedia esta temporada en Euroliga 5,6 puntos, 2,1 rebotes y 2,4 asistencias por partido, con un 37 % en tiros de campo y un 28 % en triples.

La temporada ha confirmado que Bolmaro está para algo más que un rol importante en un equipo de segunda linea como es Milano ahora mismo. Su juego ha ganado consistencia, lectura y fiabilidad en la toma de decisiones. Más allá de los puntos, altera el ritmo del rival: presiona líneas de pase, castiga desajustes desde el bote y genera ventajas en el uno contra uno. Pero las lesiones siguen siendo un contratiempo importante en su carrera. Ahora, su progresión se vuelve a ver frenada cuando vivía un momento dulce. Desde que salió de Barça Basket no ha estado en un proyecto ganador.

Vía libre para Real Madrid: Objetivo seguir sumando en Euroliga

El Real Madrid llega con mayor experiencia europea, una dinámica más estable y con Facundo Campazzo como eje absoluto del juego blanco. Milán, en cambio, afronta el duelo condicionado por una espiral muy negativa: final del proyecto Messina, lesiones y unos resultados deportivos que no llegan. La última podria ser Leandro Bolmaro. Una ausencia o limitación del argentino obligaría al conjunto italiano a replantear su plan de partido, perdiendo a uno de los pocos perfiles capaces de incomodar físicamente a Campazzo desde la defensa individual y el desgaste continuo.

La incógnita pasa ahora por saber si Milán puede sostener el pulso durante los 40 minutos dado su estado anímico. Ya no se trata de un duelo directo entre bases, sino de la capacidad del equipo italiano para proteger el ritmo, cerrar líneas de pase y encontrar soluciones colectivas cuando el partido entre en su fase más exigente. Para el conjunto lombardo, el reto es demostrar que su estructura puede compensar una ausencia clave y seguir compitiendo al máximo nivel frente a uno de los grandes transatlánticos del continente. El Madrid quiere seguir construyendo con la buena dinámica de resultados de las últimas semanas.