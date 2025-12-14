Scariolo ya está haciendo carburar al Real Madrid tras unos meses iniciales complicados y llenos de dudas sobre el proyecto. El buen rendimiento de figuras clave ha elevado el nivel del conjunto madridista, que se ha colocado líder de la ACB con un balance de 9-1 y noveno en Euroliga, a solo dos victorias del primero, el Hapoel Tel Aviv. Este momento de forma de los pilares de la plantilla ha avivado los rumores, y varios clubes europeos de primer nivel se han interesado en algunos de sus jugadores.

Mario Hezonja descansa en la victoria plácida del Real Madrid en ACB

El Real Madrid ha firmado una victoria contundente ante el Bàsquet Girona en un partido marcado por la enorme producción ofensiva de los de Scariolo, que cerraron el encuentro con un resultado de 112-76. Los blancos, que sumaron 59 puntos en la primera parte, llegaron al descanso con el partido prácticamente finiquitado y cerraron su novena victoria en ACB, que los deja líderes en solitario a falta del choque del Valencia Basket.

El encuentro también sirvió para dosificar esfuerzos, ya que Sergio Scariolo dio descanso a piezas clave como Mario Hezonja, además de a otros jugadores con mucha carga de minutos como Tavares. Esa rotación permitió que varios menos habituales asumieran protagonismo y respondieran con solvencia, demostrando que el banquillo del Real Madrid puede aportar a buen nivel con jugadores como Procida, Kramer o Almansa.

Hapoel Tel Aviv contacta para fichar a Mario Hezonja del Real Madrid

El nombre de Mario Hezonja vuelve a agitar el mercado de la Euroliga tras conocerse que el Hapoel Tel Aviv está interesado en su fichaje. Según ha informado MARCA, el conjunto israelí, que está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada y lidera la clasificación, ya se ha puesto en contacto con el entorno del jugador para conocer su interés en unirse al proyecto.

La operación, en cualquier caso, no se presenta sencilla para Hapoel Tel Aviv. Mario Hezonja tiene contrato de larga duración con el Real Madrid, hasta el verano de 2029, y su salida exigiría una negociación compleja entre clubes. Aun así, el músculo económico y la determinación del conjunto israelí por consolidarse como uno de los mejores clubes de la Euroliga alimentan los rumores y sitúan al croata en el centro de atención de cara al próximo verano.

Mario Hezonja en modo MVP con el Real Madrid

Mario Hezonja vive un gran momento en el Real Madrid tras un inicio de temporada más discreto que en otras ocasiones. El alero croata ha elevado notablemente su rendimiento y ya promedia 13,1 puntos, 3,6 rebotes y 10,1 de valoración en la Euroliga, siendo el segundo máximo anotador del equipo. Además, encadena cinco partidos consecutivos como máximo anotador y viene de firmar una de sus mejores actuaciones del curso con 19 puntos, 6 rebotes y 24 de valoración contra Hapoel Tel Aviv, confirmando que vuelve a ser un jugador decisivo y una pieza clave en la plantilla.