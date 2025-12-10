Real Madrid Baloncesto y Baskonia se medirán en Euroliga en un partido precedido por un buen momento de los dos equipos. Los de Sergio Scariolo hace jornadas que no ‘pinchan’, ni en Europa ni en ACB y Baskonia parece algo más asiduo a las buenas sensaciones que en el inicio de curso. El duelo podría estar marcado por una clave táctica.

La alternativa defensiva que más gusta a Sergio Scariolo para este Real Madrid Baloncesto

Tanto en Euroliga como en ACB, Sergio Scariolo ha venido utilizando varias variantes, ofensivas y defensivas con este Real Madrid Baloncesto. Con mayor o menor éxito, su alternativa defensiva zonal acostumbra a ser el salvavidas blanco. Los madridistas han empleado en varias ocasiones una defensa en zona 3-2 con unos automatismos muy interesantes. Lo relevante del asunto es que Baskonia podría ser el equipo ideal para cortocircuitar con esta pizarra.

La defensa 3-2 del Real Madrid Baloncesto se caracteriza por un vaciado inicial de la zona que invita al otro equipo a jugar con ese poste alto liberado, sobre todo para terminar o encontrar el juego en esquinas. Sin embargo, es una trampa. Los de Sergio Scariolo tienen unos automatismos posteriores muy trabajados para bloquear esas situaciones. En el caso del duelo Euroliga contra Baskonia, el daño podría ser doble.

¿Por qué esta defensa podría ser un potro de tortura para Baskonia en Euroliga?

Para atacar una zona de las características de la del Real Madrid Baloncesto hay que tener entre tus aptitudes la capacidad de pase, la eficiencia castigando desde fuera y el dominio del rebote ofensivo. Con esas tres pautas, Baskonia podría cercenar la variante que tanto gusta a Sergio Scariolo. No obstante, la estadística a grandes rasgos no habla bien de los de Paolo Galbiati en este sentido.

Top 3 en asistencias de la EuroLeague

20 por partido🔥 pic.twitter.com/dv70rZ4E6I — Kosner Baskonia (@Baskonia) December 9, 2025

Cuando se aborda la capacidad de pase del rival del Real Madrid Baloncesto en Euroliga, los datos sí que hablan bien el equipo. Baskonia es el 4º mejor equipo en asistencias. En este sentido, el guarismo refleja no solo una aptitud de sus jugadores a la hora de ejecutar una entrega, sino que también un buen entendimiento de los espacios y el juego sin balón. Si bien esto es positivo, el resto de datos son realmente preocupantes de cara a atacar una zona. Ya Hipos Lleida mostró el camino.

En cuanto al porcentaje de 3 puntos de Baskonia es el 4º peor de la Euroliga. Todo ello, añadido a que son el 3er peor equipo en rebotes ofensivos por partido, el segundo equipo con peor porcentaje de rebotes ofensivos por posesión y que el Real Madrid Baloncesto es el mejor equipo reboteando defensivo en porcentaje, más si cabe, con Tavares en pista. Un cocktail que apunta a que la zona podría ser una variante más que interesante para Sergio Scariolo.