En un final de partido de infarto, el Real Madrid se llevó una victoria que se ha visto repetida en varias ocasiones en las últimas temporadas. El encuentro, que estuvo igualado hasta el final, lo sentenció una leyenda del conjunto madridista, que se ha convertido, una vez más, en la bestia negra de un rival en ACB.

Sergio Llull decide el partido para el Real Madrid en ACB

Sergio Llull volvió a firmar una de esas acciones que parecen hechas a su medida: con 2,9 segundos en el marcador, recibió el balón y encontró el mínimo espacio para lanzar al tablero la canasta decisiva. Su tiro silenció al Santiago Martín de Tenerife y selló un 70‑71 que asegura otra victoria sufrida para el Real Madrid en ACB. Llull, una vez más, demostró por qué en los finales igualados es prácticamente una garantía de supervivencia para los blancos.

Aunque Mario Hezonja fue el mejor del Real Madrid durante gran parte del encuentro, aportando 17 puntos y 4 rebotes, el desenlace volvió a girar en torno al capitán madridista. Su sangre fría en los segundos finales decidió un partido que La Laguna Tenerife había equilibrado con mucho mérito. Al final, Llull sentenció el encuentro y deja al equipo de Scariolo con un balance positivo de 8‑1.

Los elogios de los entrenadores a Sergio Llull como salvador del Real Madrid

Txus Vidorreta, aún con la mente puesta en la canasta final, habló en rueda de prensa de Sergio Llull con una mezcla de resignación y admiración: “A Llull lo conozco bien; en Zaragoza, cuando fuimos campeones de Europa en 2004, ya se veía que era diferente”. El técnico de Tenerife lamentó que la última posesión fuera exactamente el tipo de escenario en el que el balear se mueve como en casa: “Recibe, bota cómodo, mide los tiempos y te la mete. Lleva 21 años haciéndolo. No hay más”.

Sergio Scariolo también se sumó a los elogios de su capitán y destacó su importancia dentro del equipo tras la victoria. “Hoy le tocó ejercer de líder y da seguridad al grupo”. Para el entrenador italiano, la canasta ganadora fue la culminación perfecta del esfuerzo colectivo ante un rival complicado que ocupa los primeros puestos de la clasificación en ACB.

Los números de Sergio Llull en ACB con Real Madrid

Partidos jugados: 9

Minutos por partido: 16,6

Puntos por partido: 7,4

Rebotes por partido: 1,2

Asistencias por partido: 1,8

Porcentaje de tiros de campo: 36,2 %

Porcentaje de triples: 31,4 %

Porcentaje de tiros libres: 100 %

Robos por partido: 0,3

Tapones por partido: 0

Faltas personales por partido: 1,6

Valoración media (VAL): 6,2