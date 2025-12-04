Llegó al Real Madrid procedente de la NBA. El cartel era inmejorable para tratar de rellenar el hueco que dejó Vincent Poirier al lado de Edy Tavares en la pintura blanca. Pero el desenlace de las cosas no ha sido el esperado. En la capital blanca no cuajó. Ahora está inmerso en su segunda oportunidad en Euroliga, aunque es el contexto el que no le acompaña.

Bruno Fernando: De no cuajar en el Real Madrid a vivir una pesadilla en Belgrado

La historia de Bruno Fernando es la de aquel que no llega nunca a tiempo a los sitios. Aterrizó en Madrid con la temporada empezada. Al inicio de esta, se vio muy rápido que su relación con Scariolo no era la mejor y salió del Real Madrid. Encontró este mismo octubre otra oportunidad en Euroliga, con Partizan y cuando parecía que podía encajar a pesar de llegar de rebote, el caso Obradovic ha removido los cimientos del proyecto en Belgrado, dejando al conjunto serbio noqueado.

Partizan fichó a Bruno Fernando porque llevaba semanas buscando un pívot puro que reforzara una rotación interior muy limitada, ya que solo contaban con Tyrique Jones como “cinco” real y el resto eran “cuatros” obligados a jugar por dentro. El club reconocía la necesidad de incorporar un jugador físico, experimentado y con presencia bajo el aro, y el perfil de Fernando encajaba perfectamente en ese rol. Su promedio está en 6,0 puntos y 3,3 rebotes por partido en Euroliga. Si se incluyen todas las competiciones, la media baja ligeramente a 5,3 puntos y 3,3 rebotes. En resumen, aporta presencia física y energía desde el rol de pívot de rotación. Algo muy lejos de lo esperado en él.

La relación con Zeljko Obradovic: Una leyenda en tiempos dificiles

El rendimiento de Bruno Fernando en Partizan, todavía por debajo de lo esperado en cuanto a puntos y rebotes, se ha visto afectado por un contexto complicado dentro del club. La salida de Zeljko Obradovic, tras un desgaste emocional y conflictos internos con la plantilla y la directiva, ha generado un ambiente de incertidumbre que dificulta la adaptación de los jugadores. Fernando ha reconocido que la fama de Obradovic era real, señalando que era un entrenador muy inteligente que sabía cómo poner al equipo en la mejor posición para ganar.

Precisamente sorprende las buenas palabras de Bruno hacía su ex-entrenador, debido a que Obradovic ha dado a entender que uno de los motivos por el cual no se ve preparado para continuar al frente del proyecto es la poca credibilidad que tiene frente a los jugadores. La relación estaba rota completamente. Una vez ya fuera del banquillo, Obradovic también ha dejado algún que otro comentario sorprendente con un viejo conocido en Málaga. Osetkowski, que también atraviesa una adaptación complicada, fue señalado por Zeljko como un fichaje que él no quiso. Una muestra más de que el proyecto de Partizan este año no cuenta con el mejor ambiente de trabajo para recuperar una buena versión como jugador.