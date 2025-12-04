El Real Madrid regresa a la Euroliga tras el parón de selecciones para enfrentarse este jueves al Anadolu Efes en Estambul. En la rueda de prensa previa al choque, Sergio Scariolo ha estallado contra el formato de la competición y el calendario exigente que afrontan algunos clubes europeos, especialmente afectados por las bajas de sus jugadores internacionales durante las Ventanas FIBA.

La dura crítica de Scariolo y el Real Madrid a la Euroliga

Sergio Scariolo se ha quejado del formato de la Euroliga en la rueda de prensa previa al partido contra Anadolu Efes. El entrenador madridista no entiende el aumento de equipos que ha tenido la competición, lo que ha provocado un calendario todavía más exigente: “Ha subido el número de partidos, con muchos en poco tiempo. Ha sido un error y todo el mundo está replanteando el formato de las futuras competiciones”.

En comparación con la NBA, Scariolo, que ha estado en la competición estadounidense durante muchos años, considera que en Europa se intenta imitar el formato, pero con esta forma de gestión no se conseguirá nunca: “Estamos muy lejos de la mentalidad tipo NBA. Esto genera crispación e inestabilidad, una necesidad muchas veces de los clubes de responder demagógicamente”.

Por último, el italiano también ha mostrado su disconformidad con la situación de los entrenadores que llegan nuevos a un banquillo con un proyecto por empezar. El alto número de partidos no permite a un técnico, como le sucede a él en el Real Madrid, desarrollar una idea y trabajar con el grupo: “El actual formato no permite desarrollar el normal trabajo del día a día con los equipos… Es debilidad pura y dura”.

Las Ventanas FIBA afectan a Real Madrid y Scariolo: las bajas de ambos clubes

El Real Madrid regresa a la Euroliga tras el parón de selecciones y su reciente victoria ante el Hapoel Tel Aviv, con la intención de lograr su quinta victoria consecutiva en la competición. Sin embargo, debido al cansancio que ha mencionado Scariolo en la rueda de prensa, el conjunto madridista no podrá contar con Andrés Feliz, afectado por el agotamiento físico tras sus compromisos internacionales con República Dominicana.

💬 @sergioscariolo: “Tenemos un partido con muchos peligros ante el Anadolu Efes”. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) December 3, 2025

No solo el Real Madrid llegará con bajas; Anadolu Efes tampoco podrá contar con jugadores clave como Larkin, Poirier y Papagiannis. No obstante, los turcos, que reciben al conjunto blanco tras la destitución de Kokoskov, sí tendrán disponibles a Weiler-Babb, Jordan Loyd y Cordinier, quienes deberán asumir el liderazgo del equipo.

¿Cuándo y dónde ver el Anadolu Efes vs Real Madrid de Euroliga?

El partido de la jornada 14 de la Euroliga entre Anadolu Efes y Real Madrid se jugará este jueves 4 de diciembre a las 18:15 en el Sinan Erdem Spor Salonu de Estambul, y se podrá ver en directo por Movistar+ #Vamos (dial 8 y 50), la plataforma que posee los derechos de la competición en España.