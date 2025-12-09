La selección española masculina U16 ha entrado en la recta final de su preparación para el Europeo de la categoría, y lo ha hecho con un golpe de autoridad: la conquista del prestigioso Torneo de Íscar. El combinado nacional firmó un pleno de victorias ante tres potencias como Turquía, Alemania e Italia, confirmando el potencial de una generación top. Dentro de este prometedor grupo de 2010 ha encontrado un líder claro. Es uno de los talentos a seguir, no solo en clave de futuro, sino también como una realidad del presente.

Pablo Mera del Real Madrid es el MVP con España U16

Tres partidos en Íscar —un torneo de referencia en la categoría que en su día vio brillar a nombres como Ricky Rubio, Juancho Hernangómez o Rudy Fernández— y tres triunfos para España. El broche final lo puso el MVP del campeonato: Pablo Mera, uno de los grandes referentes del baloncesto español de formación y jugador del Real Madrid desde hace tres temporadas.

El gallego firmó un torneo sobresaliente, cerrando su participación con unos promedios de 20,3 puntos, 2 asistencias, 4,3 rebotes, 1,6 robos y un imponente 51,5% en su mapa de tiro, números que respaldan su condición de líder de la generación 2010, bien secundado por el jugador de Joventut Badalona, Izan Pérez.

En el último partido ante Italia, resuelta con un 95-86 para España, el canterano del Real Madrid volvió a erigirse en protagonista al firmar 24 puntos, siendo máximo anotador en dos de los tres encuentros del torneo. Con actuaciones de este nivel, se consolida como uno de los grandes referentes de la generación de 2010 y una de las joyas más prometedoras de la cantera blanca. Su progresión es tan firme que incluso debutó la pasada temporada con el filial madridista en Tercera FEB.

El ferrolano de 1,96 metros se desenvuelve a la perfección como escolta, aunque también puede asumir funciones de base. Considerado una de las grandes promesas del baloncesto español, llegó hace tres años a la cantera del Real Madrid procedente del Basket School Ferrol. Esta temporada ha compaginado su participación entre los equipos cadete y junior del club, e incluso ha tenido la oportunidad de disputar un encuentro con el equipo de Liga U22.

¿Pablo Mera rumbo con Galicia en Navidad?

Después de su brillante actuación con España, Pablo Mera se enfundará ahora la camiseta de Galicia para disputar el Campeonato Cadete de Selecciones Autonómicas, que se celebrará en Zaragoza del 3 al 7 de enero. El canterano del Real Madrid será el líder de Galicia, que se enfrentará a Ceuta, Castilla-La Mancha y Extremadura en busca de hacerse con un nuevo título.