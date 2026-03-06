En la antesala del próximo partido de ACB contra Bàsquet Girona, los aficionados del Unicaja han tenido la oportunidad de escuchar a su líder hablar sobre su futuro en el club de cara a la próxima temporada. Aunque Navarro tiene contrato en vigor y es la gran referencia del proyecto, sus palabras han generado debate en la ciudad, y algunos ya se preguntan si podrían anticipar una despedida.

Ibon Navarro habla de su futuro en Unicaja

En la previa del próximo encuentro de ACB contra Bàsquet Girona, Ibon Navarro ha abordado uno de los temas más candentes en el entorno cajista: su futuro en el banquillo. El técnico vasco, que tiene contrato hasta el verano de 2027, dejó un mensaje llamativo: “En una negociación hay dos partes, un club y los agentes. Yo nunca intervengo, nunca. Sé que están hablando con Unicaja, pero también con otros clubes”.

Aunque Navarro ha reconocido contactos de otros equipos —en su día se habló de una oferta del Bayern de Múnich para Euroliga—, el presidente de Unicaja, Antonio López Nieto, dejó clara la postura del club antes de la Copa del Rey en Valencia: “Confío plenamente en que Ibon va a seguir con nosotros. Tiene un contrato firmado hasta 2027 y creo que tenemos un compromiso mutuo y personal entre los dos”.

Ibon Navarro y la posibilidad de acudir al mercado por Unicaja

Ante las lesiones de Tyson Pérez y Killian Tillie en el juego interior, Navarro no ha descartado acudir al mercado de fichajes para reforzar la plantilla: “No descarto que pueda llegar algún jugador, depende de cómo avance la enfermería. El club siempre está en el mercado. En el escenario en que no estén los dos, ir con cuatro jugadores interiores sería muy poco”.

Sin embargo, el calendario aprieta y competiciones como la BCL pueden alargarse dependiendo de hasta cuándo siga vivo Unicaja en el torneo. Este hecho es clave para Navarro de cara a un posible fichaje: “También hay que ver cuánto se alarga la temporada en BCL. No hay muchos jugadores disponibles, los pocos que hay son americanos y no tenemos plaza de americano libre. No es fácil hacer algo en el mercado, pero el club está atento”.

Tocas y bajas para Unicaja

Tocados: Alberto Díaz, Tyler Kalinoski, Killian Tillie y Augustine Rubit

Bajas confirmadas: Tyson Pérez y David Kravish