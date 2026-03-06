La jornada de la ACB llega con un partido especialmente marcado por la tensión competitiva y con dos equipos al borde del descenso. El duelo directo por la permanencia en la élite del baloncesto español tiene varios focos de interés: la obsesión de un entrenador debutante y la posible primera aparición de dos fichajes llegados durante el parón internacional que quieren dejar un buen sabor de boca en su primer día en la oficina.

Joan Plaza y su debut en el banquillo de Casademont Zaragoza

El debut de Joan Plaza en el banquillo del Casademont Zaragoza y de Wright-Foreman son los grandes alicientes de la jornada de la Liga Endesa. El técnico catalán llega a un equipo que es decimoquinto en la clasificación y está solo dos victorias por encima del descenso. Su objetivo a corto plazo es claro: cambiar la dinámica del equipo y afrontar con realismo la lucha por la permanencia.

En una entrevista en El Periódico de Aragón, Plaza explicó el primer mensaje que trasladó al vestuario en sus primeros días: “Lo primero es que todos seamos conscientes de la necesidad perentoria de salvarnos: estamos a dos partidos del descenso y queda poco tiempo”.

Respecto al estilo de juego, la obsesión del nuevo técnico del Casademont Zaragoza es construir una identidad clara en la pista y mantener la cabeza fría en los momentos de dificultad durante los partidos: “Quiero hechos: competir cada balón dividido, defender mejor y que el balón circule. Hay que apartar cualquier atisbo de egoísmo y que nadie quiera arreglarlo por su lado”.

Los jugadores clave para Joan Plaza en Casademont Zaragoza

La primera tarea de Joan Plaza será recuperar el mejor estado de forma de los jugadores más importantes de la plantilla, como el capitán Santi Yusta: “Tiene ganas de sacar esto adelante incluso a costa de reducir minutos o puntos para defender mejor o ayudar al rebote. Lidera más desde el ejemplo que desde la palabra”.

En el juego interior, el entrenador catalán también ha señalado el peso que deben tener Bojan Dubljević y Christ Koumadje: “Dubi es fundamental. Hay que ayudarle a sacar su mejor versión porque su experiencia influye y atrae defensas”. En cuanto a Koumadje, ha valorado su evolución en los entrenamientos y el esfuerzo mostrado en los últimos días para adaptarse a lo que el equipo necesita.

MoraBanc Andorra – Casademont Zaragoza: duelo por la permanencia

El Casademont Zaragoza afronta este sábado un duelo clave en la jornada 21 de la Liga Endesa ante MoraBanc Andorra en el Pavelló Toni Martí (sábado 20:00). El encuentro llega tras el parón por la Copa del Rey y las ventanas internacionales y marcará el debut de Joan Plaza al frente del conjunto aragonés. El choque también podría suponer el estreno del escolta Justin Wright-Foreman con el equipo rojillo.