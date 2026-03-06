El mercado de la Euroliga sigue muy atento a los movimientos impactantes que se han producido en los últimos días y a los rumores que involucran a varios clubes de la competición. Además, otros equipos buscan reforzarse de cara al verano con el objetivo de mejorar el nivel de sus plantillas, pero un conflicto extradeportivo ha puesto toda la planificación en jaque.

Hapoel Tel Aviv y la posible llegada de Obradović al banquillo

El Hapoel Tel Aviv busca dar un salto importante en su proyecto y ha puesto su mirada en uno de los entrenadores más prestigiosos del baloncesto europeo: Željko Obradović. El propietario del club, Ofer Yannay, estaría dispuesto a apostar fuerte por el técnico serbio para liderar el equipo en el futuro, con la intención de aspirar al título de la EuroLeague.

Sin embargo, la operación se ha complicado en los últimos días debido a la situación geopolítica en la región. La guerra que afecta a Israel ha generado incertidumbre y ha obligado a los equipos del país a disputar algunos partidos fuera de su territorio, lo que podría influir en la decisión del entrenador. Este contexto hace que el posible fichaje de Obradović por el conjunto israelí sea ahora mucho más incierto.

Barça Basket abre la puerta a una opción de mercado en el juego interior

La derrota del Barça Basket ante Olimpia Milano volvió a evidenciar uno de los problemas recurrentes del equipo esta temporada: la falta de solidez en la posición de pívot. Mientras jugadores como Tomas Satoransky o Tornike Shengelia mantuvieron un buen nivel, el rendimiento interior volvió a generar dudas, especialmente en el caso de Willy Hernangómez.

En este contexto surge una posible oportunidad de mercado con Yoan Makoundou, que ha quedado libre tras su salida del AS Mónaco. El interior francés ya estuvo anteriormente en la órbita azulgrana y, aunque no es un cinco puro, su perfil atlético podría aportar defensa y versatilidad en la pintura del conjunto dirigido por Xavi Pascual.

Olimpia Milano quiere robar a Nicolo Melli del Fenerbahce

El mercado de la Eurolgia empieza a agitarse de cara al próximo verano y uno de los movimientos que gana fuerza tiene como protagonista al Olimpia Milano. El conjunto italiano ha puesto su atención en Nicolo Melli, actualmente en el Fenerbahce de Jasikevicius, con la intención de intentar su regreso a Milán cuando finalice su contrato el próximo mes de junio.