Las noticias en la Euroliga no dejan de sucederse. Además, en los últimos tiempos, Partizan Belgrado viene siendo tema recurrente de conversación. La salida de la entidad de una leyenda como Zeljko Obradovic sacudió los cimientos del conjunto. Ahora, nuevas informaciones sobre un posible destino para el archiconocido entrenador ponen patas arriba la información alrededor de la máxima competición europea y es que otro gigante israelí quiere dar el salto

Un extraño destino para una leyenda como Željko Obradović

En la Euroliga vienen irrumpiendo nuevos proyectos. Hapoel Tel Aviv y Dubai BC se sumaron al prestigioso proyecto de liga europea a pesar del ruido que la NBA Europa viene haciendo. Lo hicieron con plantillas construidas a golpe de talonario. Israel ya tiene dos conjuntos y parece que podría tener tres. Acorde a las informaciones de Basketball Sphere, Hapoel Jerusalem quiere dar un golpe sobre la mesa y Zeljko Obradovic podría estar de por medio.

End of an era but still one last message from Zeljko Obradovic to all @PartizanBC fans 👏 pic.twitter.com/jYVdjZwYn2 — EuroLeague (@EuroLeague) November 27, 2025

Mientras el ex equipo de Zeljko Obradovic, Partizan Belgrado, es noticia por su buena dinámica, el técnico también viene siendo vox populi. El legendario entrenador ha dejado varias veces claro que no entrenará hasta junio. Sin embargo, acorde a las informaciones del portal israelí Walla, podría ser la piedra angular del proyecto de Hapoel Jerusalem, que estaría buscando dar un salto a Euroliga.

Un proyecto bien asentado en Eurocup que busca ser Euroliga

Hapoel Jerusalem es uno de los claros favoritos a conquistar la segunda mejor competición europea esta temporada. El equipo ya se ha asegurado su presencia en cuartos de final tras proclamarse campeón de su grupo en liga regular. Mientras otros conjuntos pugnan en el play-in, ellos ya se preparan para su ronda eliminatoria con tiempo y descanso. A pesar de lo bien posicionados que están en este torneo, la llegada de Zeljko Obradovic no parece depender de ninguna hazaña competitiva. Según las fuentes, llegaría tanto para un futuro en Euroliga como en Eurocup.

Championship Map 🗺️



The road to the title starts here 🏆#RoadToGreatness pic.twitter.com/0VxAnGil5w — BKT EuroCup (@EuroCup) February 19, 2026

El proyecto actual de Hapoel Jerusalem ya cuenta con nombres interesantes. Si bien no tiene ninguna superestrella como en su día en Eurocup ya manejaba Hapoel Tel Aviv, sí que tiene talentos interesantes. Jared Harper, Kadheen Carrington o Jeremy Lamb son jugadores con una cierta ascendencia en la competición. Zeljko Obradovic podría ser un motor interesante para perfiles que siempre han estado cerca de dar el salto. Eso sí, tampoco nadie descartaría una suma inversión de dinero que, junto al nuevo técnico, dejaría un roster para dar un salto al nivel Euroliga, militen o no en ella.