El BAXI Manresa juega este miércoles en la EuroCup ante el Hapoel Bank Yahav Jerusalem, en un partido que se disputará a puerta cerrada por motivos de seguridad. Más allá del contexto inusual, todas las miradas apuntan a un nombre propio que los catalanes deberán frenar si quieren lograr su segundo triunfo. Este jugador ya conoce el nou congost, cuando lo visitó con la camiseta de Valencia Basket. Ahora lidera al conjunto israelí y se perfila como una de las principales amenazas para el equipo catalán.

Harper, del recuerdo taronja al liderazgo en Europa

Jarod Harper, vivió una etapa breve en el Valencia Basket, donde dejó destellos de su talento ofensivo y de su carácter competitivo. Aquel paso por la Fonteta no terminó de consolidarlo, pero le sirvió para adaptarse al baloncesto europeo y comprender las exigencias tácticas del continente. Hoy, con más experiencia y una notable madurez en su juego, Harper se ha convertido en una de las piezas clave del Hapoel Bank Yahav Jerusalem en su regreso a la EuroCup.

El base estadounidense promedia cifras destacadas en anotación y dirección, con una especial influencia en los momentos de mayor presión. Su explosividad en el uno contra uno y su fiabilidad en el tiro exterior lo convierten en un jugador difícil de contener y lo colocan ya como la máxima amenaza ofensiva. Destacando siempre en su papel como líder silencioso, capaz de marcar el ritmo del partido y contagiar intensidad a sus compañeros.

Un reto mayúsculo para un Manresa sin el impulso del público

El encuentro se jugará sin público tras ser declarado de alto riesgo. Esto supondrá un desafío adicional para el conjunto dirigido por Diego Ocampo. Manresa pierde así uno de sus principales activos: el apoyo del Nou Congost, habitualmente un factor diferencial en citas europeas. En lo deportivo, todos son conscientes del peligro que representa Harper, un jugador capaz de alterar el equilibrio defensivo con su velocidad y lectura del juego.

Manresa intentará imponer su intensidad física y su ritmo alto desde el inicio, dos de sus señas de identidad en esta temporada europea. Los del Bages buscan mantener su dinámica ascendente en Europa y consolidar su confianza ante un rival de máxima exigencia. En una EuroCup donde cada partido en casa puede marcar el futuro del grupo, sumar esta victoria se presenta como una necesidad tanto competitiva como anímica.