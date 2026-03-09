No está siendo la mejor temporada en cuanto a resultados para Movistar Estudiantes en Primera FEB. A mediados de marzo, el conjunto colegial ocupa una irregular quinta posición con un balance de 13-8. Aun así, el gran objetivo sigue intacto: lograr el segundo billete de ascenso a través de los Playoffs. Con ese reto en mente, las oficinas estudiantiles ya han movido ficha y han incorporado un refuerzo para el engranaje de Toni Ten.

¿Quién es Charles Barton?

Movistar Estudiantes celebró un triunfo ajustado ante su público frente a Hestia Menorca, 85-78, con un incombustible Jayson Granger liderando con 25 puntos, bien secundado por Garino y Silverio. Paralelamente, el club anunció el fichaje de Charles Barton, escolta sueco formado a comienzos de la década pasada en los Beavers de Oregon State de NCAA.

Charles Barton aterriza en Movistar Estudiantes para reforzar el backcourt y aportar más opciones de cara a las próximas e importantes jornadas de Primera FEB. El internacional sueco firma hasta final de temporada y se destaca por su capacidad anotadora y su amenaza desde la línea de tres, tras acumular experiencia en ligas europeas como Alemania, Bélgica, Suecia y Francia.

Charles Barton ha disputado 26 partidos esta temporada con Högsbo Basket de Suecia, promediando 22 puntos y seis asistencias por encuentro. El escolta ya conoce la Primera FEB –antigua LEB Oro–, tras vestir la camiseta de Gipuzkoa Basket y la pasada temporada la de CB Ourense, donde registró 13,5 puntos y 2 rebotes por partido.

Movistar Estudiantes necesita recuperar efectivos, y Barton puede convertirse en un refuerzo clave en la anotación. El internacional sueco podría debutar en la jornada 24, en la visita a Caja Rural CB Zamora. Con once jornadas restantes para el cierre de la temporada regular, Leyma Coruña se perfila como líder, mientras que proyectos como Obradoiro, Palencia, Gipuzkoa y Estudiantes luchan por asegurar el segundo billete de ascenso.