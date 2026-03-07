Las noticias en la Euroliga son muchas, pero sin duda AS Mónaco ha copado la información en prensa con su constante polémica. El equipo dirigido por Vassilis Spanoulis vive una crisis de resultados en mitad de problemas de impagos. Por si fuera poco, la tensión acabó cristalizándose en una afrenta entre compañeros.

¡Explosión en la Euroliga! AS Mónaco explota y acaba en dimisión

La situación de impagos en AS Mónaco parece estar zarandeando la entidad de cabeza a pies. El partido Euroliga contra Fenerbahce finalizó con derrota de los del principado, aunque la noticia acabó siendo los altercados entre Mike James y Elie Okobo. Días después, las consecuencias de todos los problemas acumulados se cobran una víctima, Vassilis Spanoulis.

Vassilis Spanoulis won't be on the bench tonight for AS Monaco.



He will likely resign soon, although a decision hasn't been made yet, source tell me and @GabrielPJ_. pic.twitter.com/lqQAoHdM6g — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) March 7, 2026

La situación de AS Mónaco en la Euroliga. Sus jugadores se encuentran teniendo que realizar la normal práctica deportiva sin percibir su salario. No ha trascendido tiempos ni cantidades de impagos, pero la circunstancia es de sobra conocida. Los resultados no acompañan y la tensión ha acabado por generar tensión dentro del vestuario. Su técnico, Vassilis Spanoulis, parece haber tomado una decisión tras la afrenta entre sus estrellas. Según información de Gabriel Pantel-Jouve, no se sentará en el banquillo frente a Cholet Basket y se espera su dimisión en breve.

La situación de Vassilis Spanoulis ya viene de atrás

El enfrentamiento entre las dos estrellas del AS Mónaco ha sido la gota que ha colmado el vaso. Sin embargo, incluso antes de las tensiones internas derivadas de los impagos, el vestuario no era sencillo. Ya en el pasado Mike James y Vassilis Spanoulis tuvieron sus más y sus menos en el pasado. A pesar de limar asperezas en pretemporada, la circunstancias parecen complicar la convivencia entre las partes.

So this is my public apology for how i handled the end of the game yesterday. To my brother Elie and the Okobo family i apologize. It’s embarrassing for us all and i definitely should have handled it differently and let my emotions get the best of me. — Mike James (@TheNatural_05) March 6, 2026

Si la situación del cuadro Euroliga ya es bastante mediática, el traslado a redes sociales que el propio Mike James solo ha aumentado su viralidad. En mitad de un constexto complejo que ha acabado con Vassilis Spanoulis con pie y medio fuera, el máximo anotador de la Euroleague ha decidido no cortarse de expresar su opinión en redes.

Más allá de la disculpas con Elie Okobo, la polémica estrella Euroliga, hasta ahora dirigida por Vassilis Spanoulis, se ha intercambiado mensajes punzantes con internautas. Además, ha decidido retuitear una cita de Carlisle sobre Doncic: “Es el mejor jugador que he entrenado. Será un MVP. Muéstrame un gran jugador que no sea terco ni se enfade, y yo te mostraré a alguien que no sea un gran jugador”.