El Real Madrid Baloncesto cuajó un buen encuentro de Euroliga frente a Virtus Bolonia en casa. Los madrileños llegaban con la vitola de favoritos, pero no se confiaron. Los chicos de Sergio Scariolo dominaron el partido incluso con un gris Trey Lyles. Piezas como Hezonja, Tavares, Feliz o Deck sacaron el partido adelante.

De faro ofensivo del Real Madrid Baloncesto a pieza de rotación

Virtus Bolonia era un partido que escondía cierto peligro por las necesidades de los italianos en la Euroliga. A pesar de ello, el Real Madrid Baloncesto supo ganar con solvencia. Los boloñeses sufrieron y de qué manera para frenar los sistemas de Sergio Scariolo para sus ala-pívots. Sin embargo, en un contexto tan favorable como este y con Hezonja y Deck brillando, Trey Lyles mostró una cara gris. Todo ello, tras unos días de debate sobre su renovación.

El talento ofensivo de Trey Lyles le lleva a ser uno de los jugadores Euroliga con más capacidad de decidir un partido. A pesar de ello, hace tiempo que en el Real Madrid Baloncesto no ven esa determinación. La Copa del Rey de baloncesto del americano estuvo lejos de lo esperado, sobre todo por sus semifinales y su final. Frente a Beyern el cuatro madridista no tuvo un mal día, pero sin deslumbrar, y contra Virtus Bolonia estuvo realmente discreto.

Trey Lyles se mete en apuros para la rotación ACB

La decisión que tiene que tomar Sergio Scariolo en el día a día Liga Endesa con los extracomunitarios es compleja, pero las exigencias de los rivales permiten la rotación. Sin embargo, cuando llegan los grandes partidos, como el caso de la Copa del Rey de baloncesto, dejar fuera del roster ya supone un problema mayor. En la Copa ACB Chuma Okeke se quedó al margen en todos los encuentros y levantó ciertas suspicacias. La situación actual con Deck y Trey Lyles avivan las llamas de la situación.

El +/- de los últimos 4 encuentros de Trey Lyles es negativo, pero es que su valoración entre todos esos choques suma 25. Lejos parecen quedar aquellos días de anotaciones por encima de 20 puntos. Además, en este impasse, Hezonja viene dando un nivel excelso en su posición. Los otros dos extracomunitarios también lo ponen difícil. Chuma Okeke es una pieza clave para el equipo a nivel defensivo y Deck, contra Virtus, demostró ser un experto aprovechando los sistemas de corte y las esquinas que tan bien había utilizado la estrella americana en el pasado.