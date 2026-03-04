La Euroliga regresa tras unos días marcados por las ventanas FIBA. Varios jugadores de la plantilla del Real Madrid Baloncesto han aprovechado estas fechas para reivindicarse con otra camiseta, otros, para confirmar sus buenas sensaciones. Sin embargo, la actualidad madridista, que había puesto punto y aparte con el batacazo copero, se retomará a la espera de saber si ha habido ‘reset’.

Lo que tendrá en frente el Real Madrid Baloncesto en Euroliga

A priori, Virtus Bolonia en el Movistar Arena apuntaría a ser en otro contexto un partido verdaderamente cómodo para el Real Madrid Baloncesto. Los italianos son un conjunto de la zona baja de la Euroliga, que además sufren en pista con algunas de las grandes virtudes del equipo de Sergio Scariolo. El choque debiera ser para ir retomando la confianza, pero las circunstancias podrían convertirlo en un duelo de alto voltaje.

Virtus Bolonia había encadenado 3 partidos Euroliga con derrota. Sin embargo, su victoria contra el Barça Basket fue un soplo de aire, más, con las derrotas de Panathinaikos y AS Mónaco. El rival del Real Madrid Baloncesto se reenganchó a la posibilidad de alcanzar el play-in. Eso sí, una derrota en el Movistar Arena sería casi definitiva. Actualmente, está a 3 triunfos y ganando podría recortar. En caso de ponerse a 4, a falta de 8 jornadas, podría ser casi imposible. Además, tiene otros argumentos.

Virtus Bolonia, el matagigantes Euroleague

Virtus Bolonia ha dejado partidos verdaderamente desastrosos en esta Euroliga. Sus guarismos en tales encuentros han situado sus estadísticas totales, en según que aspectos, entre las peores de la competición. Sin embargo, al mismo tiempo que ha mostrado esa cara, tiene auténticas exhibiciones. Los italianos han perdido con ASVEL, Bayern, Baskonia… pero han ganado este curso a Panathinaikos, Real Madrid Baloncesto, Barça…

El rival del Real Madrid Baloncesto, por ejemplificar su volatilidad, viene de perder de 31 puntos contra Efes, uno de los equipos de menos nivel de la Euroliga, y de ganar al Barça Basket. Todo ello, en un margen de menos de dos semanas de diferencia. Por si fuera poco, si ya en la ida Virtus Bolonia aprovechó el batacazo de la Supercopa para vencer a los blancos, ahora, podrían aprovechar el de Copa ACB.

Las estadísticas generales de Virtus Bolonia les deja como uno de los peores equipos reboteando, en ataque y en defensa, además de ser extremadamente propensos a la pérdida. Estas circunstancias les hacen especialmente vulnerables contra un Real Madrid Baloncesto que si algo hace bien es correr y dominar el rebote. Sin embargo, los números vienen marcados por sus grandes debacles, puntualmente, han demostrado poder ser un equipo más fiable. Está por ver que cara darán en toda una final Euroliga para ellos.