El Real Madrid Baloncesto debutaba en Euroliga frente a Virtus Bolonia en una jornada marcada por el batacazo previo en Supercopa Endesa. Los blancos llegaban al encuentro con ánimo de revancha por lo sucedido en la disputa del título nacional. Sin embargo, el partido, lejos de redimirles, aumentó las dudas. Una de las estrellas de la pretemporada, Trey Lyles, en entredicho.

¿Confía el Real Madrid Baloncesto en Trey Lyles?

Durante la pretemporada, una de las incorporaciones al roster del Real Madrid Baloncesto, Trey Lyles, brilló con luz propia. El jugador derrocha calidad y físico, aunque aún se encuentra en un periodo de adaptación al baloncesto europeo. A pesar de ello, esto no parecía un impedimento para que destacara en la fase preparatoria. Sin embargo, con la llegada de los encuentros oficiales de ACB y Euroliga su brillo ha parecido apagarse.

El primer mazazo para Trey Lyles fue la semifinal de la Supercopa Endesa. A pesar de que el nuevo fichaje del Real Madrid Baloncesto hubiera realizado la pretemporada sin problemas, Sergio Scariolo decidió dejarlo sin convocar en pro de un Gaby Deck, ausente hasta la fecha por lesión. En la final, se decantó por descartar a Chuma Okeke, aunque el ala-pívot convocado tampoco destacó especialmente. Según el italiano, la decisión tuvo que ver con el mayor conocimiento del ‘tortuga’ de sus rivales. En Euroliga no fue mucho mejor.

Un gris debut en Euroliga para el fichaje del Real Madrid

El Real Madrid Baloncesto se estrenó con derrota frente a Virtus Bolonia. Además, la suerte para Trey Lyles tampoco fue mucho mejor. El nuevo ala-pívot del equipo fue el segundo jugador que menos jugó tras Usman Garuba. En un día en el que Mario Hezonja estuvo errático en el tiro de tres, con un 0/7 desde la línea de 6,75 y un 7/12 en tiros de campo, la nueva incorporación de Sergio Scariolo no alcanzó ni la decena de minutos.

El partido de Trey Lyles vs Virtus Bolonia