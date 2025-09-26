La pretemporada del Real Madrid Baloncesto ha sido un buen termómetro para medir el nivel de esta nueva plantilla. Los cambios han marcado el verano, entrenador incluido. Sin embargo, tanto entre las caras nuevas, como entre los pesos pesados de anteriores campañas, ha habido bajas sensibles. Mario Hezonja, Gaby Deck, Theo Maledon, David Kramer… han sido los damnificados.

La Supercopa Endesa el gran objetivo del Real Madrid Baloncesto

Los fichajes realizados por el equipo este verano tienen realmente encandilada a la afición del Real Madrid. Chuma Okeke y Trey Lyles han sido los grandes atractivos de esta pretemporada. En parte, porque Theo Maledon y David Kramer apenas han podido contar para Sergio Scariolo. Además, dos de sus grandes pesos pesado del vestuario, Gaby Deck y Mario Hezonja, también han comenzado renqueantes la fase preparatoria. Por ello, los seguidores madridistas tienen dos dudas. La primera, si van a llegar todos a la Supercopa Endesa. La segunda, en qué estado están.

Si bien la pretemporada ha tenido entre algodones a todos estos jugadores, todo parece indicar que Sergio Scariolo podrá contar con ellos para que el Real Madrid compita por el primer título en disputa, la Supercopa Endesa. El propio Eddy Tavares ya dejó caer que muy probablemente cuenten con todos: “Los lesionados se van recuperando. Hezonja ya completó este martes todo el entrenamiento, Deck está casi al cien por cien y Maledon, si sigue así de bien, creo que podrá llegar. Son buenas noticias y esperemos que estén todos en la Supercopa“.

¿Cómo llegan los jugadores tocados a la Supercopa de baloncesto?

El proyecto iniciado cuenta con muchas caras nuevas en la estructura y plantel. La inyección económica ha sido importante y arrancar refrendando la apuesta con un título como la Supercopa Endesa se antoja clave. Por un lado, David Kramer hace ya unos días que se sumó a la normal dinámica del equipo. Le falta rodaje competitivo, solo jugó frente a Baskonia, pero es posible que su estado físico sea bueno. Theo Maledon, por su lado, ya disputó algún choque con el Real Madrid Baloncesto al inicio de la pretemporada, por lo que no llega en blanco a la Supercopa Endesa. Eso sí, es el que va más justo en lo físico.

Por su lado, tres de los que ya eran piezas importantes en el Real Madrid, Alberto Abalde, Gaby Deck y Mario Hezonja, ya han hecho trabajo con el grupo. El croata es el que más visos tiene de jugar. Su estado físico parece positivo y su ascendencia competitiva le avala como refuerzo de lujo para la Supercopa Endesa. En el caso de Abalde y Deck, su presencia, a pesar de la recuperación, está en entredicho. El italiano tendrá que hacer descartes en la convocatoria y ninguno de los dos ha hecho pretemporada. Abalde apunta a caerse, pero Deck, con plaza de extracomunitario, pugna por esas dos plazas permitidas con Trey Lyles y Chuma Okeke.