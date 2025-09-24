Las salidas de jóvenes talentos de la cantera del Real Madrid han sido numerosas y de gran peso en los últimos tiempos. Destacan los casos de Hugo González, rumbo a los Boston Celtics, y Eli John Ndiaye, fichado por los Atlanta Hawks. Otros optan por la vía universitaria en la NCAA, mientras que dos nombres emergen con un camino distinto: Gildas Giménez aterriza en un High School de Arizona y, por su parte, el prometedor pívot de categoría cadete emprende un destino completamente diferente.

Mahamadou Landoure: ¿de MVP de la MiniCopa al sueño NBA?

Hay que retroceder a febrero de 2023 para recordar cuando Mahamadou Landoure se erigió como MVP indiscutible de la MiniCopa en Badalona. El pívot del Real Madrid firmó una actuación histórica con 56 puntos y 33 rebotes, alcanzando los 82 de valoración en la final. Desde entonces, pasó a ser considerado uno de los proyectos más firmes de la cantera blanca, con la expectativa incluso de un posible debut en el primer equipo en los años venideros.

Dos años después, Mahamadou Landoure pone fin a su experiencia en el Real Madrid. El pívot maliense, nacido en 2009, inicia un nuevo camino con la mirada puesta en la NCAA y, más adelante, en el Draft de la NBA. Su siguiente parada es la NBA Academy de Senegal, donde ya se ha incorporado, y ha sido seleccionado para el prestigioso Abu Dhabi Showcase, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre y contará con la participación de la propia academia NBA, el Insep Pole francés, la IMG Academy Ascender Elite de Bradenton (Florida) y Basketball Canberra de Australia.

Landoure pone fin a su etapa en el Real Madrid y apuesta por la NBA Academy como el camino más adecuado para su presente y futuro. Este programa, con sedes repartidas por distintos puntos del planeta, ya ha servido de trampolín para talentos NBA como Josh Giddey, Dyson Daniels, Benn Mathurin, Ibou Badji u Olivier-Maxence Prosper.

✨ Mahamadou Landoure, MVP de la Minicopa e integrante del mejor quinteto ✨ pic.twitter.com/iQlx4xmXzG — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) February 19, 2023

El excanterano del Real Madrid, uno de los focos a seguir

El Abu Dhabi Showcase se presenta como la primera gran cita del curso 2025-26 para seguir de cerca a los posibles prospects del Draft de la NBA de 2027, 2028 y 2029. Mahamadou Landoure acaparará buena parte de la atención dentro del roster de la NBA Academy de África, dirigida por Alfred Aboya, donde compartirá protagonismo con promesas como Pape Moussa Diallo o Aly Kaba.

Entre los demás proyectos que participarán en el torneo destacan nombres como Nathan Soliman, Nateo Des Bordes, Cole Cloe, Aziz Olayuwon o Luke Paul. No es casualidad que este escaparate genere expectación: de la IMG Academy, por ejemplo, salieron talentos de la talla de Anfernee Simons, Mark Williams, Olivier Rioux, Zach Edey o Jonathan Isaac.