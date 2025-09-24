Hay varios conjuntos que parecen seguir activos en el mercado de fichajes. Olympiacos, Real Madrid, Baskonia, Barça Basket… podrían seguir ojo avizor ante una posible oportunidad de mercado. Hasta el momento, nombres como Dalano Banton, Monte Morris o Mac McClung estaban en las quinielas para reforzar las direcciones de juego en el mercado de fichajes Euroliga.

A Olympiacos y Real Madrid se les rompe un sueño

Algo ya se presuponía que esta supuesta llegada podría estar lejos tras el movimiento hace días de Olympiacos, incorporando a Frank Ntilikina a su roster. Con el francés, parecen tener ya por fin su posición de base apuntalada. Por su lado, el Real Madrid, de la mano de su técnico, confirmó que aún siguen abiertos a incorporar efectivos en el mercado. Sin embargo, parece que uno de los nombres que más fuerte sonaba, Monte Morris, no será una opción.

Monte Morris has agreed to a one-year deal with the Indiana Pacers.



Morris priority has always been the NBA. pic.twitter.com/xNrIb6z5f8 — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 24, 2025

Según ha informado Matteo Andreani, Monte Morris, que siempre tuvo como prioridad la NBA, ha acabado encontrando una opción que le satisface. Acorde a las informaciones del insider italiano, se unirá a Indiana Pacers, para seguir con su trayectoria en la liga americana. Con ello, los equipos que parecían tener puesto el ojo en él, sobre todo Real Madrid y Olympiacos, tendrán que cejar en su empeño, al menos por un año, que es la duración del contrato firmado.

¿Qué busca el Real Madrid en el mercado de fichajes?

Una de las grandes dudas de la afición del Real Madrid es qué perfil busca el conjunto en el mercado de fichajes. Por el momento está claro que se mueven en torno a nombres de bases/escoltas. Sin embargo, la diferencia entre doses anotadores, como Jordan Loyd, o piezas más cerebrales, como Monte Morris, hacen dudar sobre cuál es la necesidad del equipo en este sentido. Todo ello, además, con esas posiciones ya bastante cubiertas y sin problemas físicos aparentes en las mismas.