Tanto el Barça Basket como el Real Madrid mantienen abierta la posibilidad de realizar un último fichaje antes del inicio oficial de la temporada, e incluso podrían esperar a que el curso ya esté en marcha para reforzar el perímetro y completar así las plantillas de Joan Peñarroya y Sergio Scariolo. Los dos clubes de la Liga Endesa siguen de cerca a dos mismos jugadores procedentes de la NBA, aunque por ahora ambos jugadores experimentados priorizan la opción de continuar una temporada más en Estados Unidos.

Monte Morris el deseado por varios equipos Euroliga

El base de Grand Rapids, formado en Iowa State, se ha convertido en el principal objetivo del Real Madrid y así cerrar una plantilla diseñada para pelear por todos los títulos. Con 477 partidos en la NBA a sus espaldas —repartidos entre Denver Nuggets (donde coincidió con Martynas Pocius), Washington Wizards, Detroit Pistons, Minnesota Timberwolves y Phoenix Suns—, el jugador aún aguarda una nueva oportunidad en la liga estadounidense, aunque no descarta dar el salto a Europa y vivir su primera experiencia en la máxima competición del baloncesto en Europa, con varios equipos Euroliga a la espera de encontrar el camino para su fichaje.

A sus 30 años y con unas ganancias acumuladas de 35 millones de dólares en la NBA, este jugador —con pasaporte nigeriano— figura en la agenda tanto del Real Madrid, pero también del Barça como una opción para reforzar el perímetro. Se trata de un perfil versátil, capaz de desempeñarse como base o escolta. Aunque su carrera ha ido de más a menos, presenta unos promedios sólidos de 9.5 puntos y 3.6 asistencias a lo largo de ocho temporadas en la liga. Puede generar juego con el balón en las manos, pero también destaca por ser una amenaza exterior gracias a su capacidad de tiro.

Dalanto Banton seguido por Real Madrid y Barça

Se trata de una situación distinta a la de Monte Morris, ya que el base canadiense tiene muchas posibilidades de firmar un contrato en la NBA antes del inicio de la pretemporada. Según informa Matteo Andreani, el Olympiacos está muy interesado en incorporar al pick 46 del Draft de 2021 para cerrar la plantilla de Bartzokas. Tanto el Real Madrid como el Barça siguen atentos a su caso y no descartan lanzarse a por su fichaje más adelante. Dalano Banton acumula 220 partidos en la NBA, repartidos entre Toronto Raptors, Boston Celtics y Portland Trail Blazers, con promedios de 6.8 puntos y 2 asistencias por encuentro.