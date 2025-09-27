El Real Madrid Baloncesto no atravesó un buen año en lo deportivo el pasado curso. Muchas veces, rendimiento y resultados no trazan la misma línea. A pesar de alzar el título de Liga Endesa, el juego del equipo por fases no fue positivo, como así expresaron varios miembros de la plantilla al acabar el curso. En este contexto, algunos de los fichajes, Dennis Smith Jr, Xavier Rathan-Mayes o Serge Ibaka no acabaron de carburar.

La liga alemana se enamora del exjugador del Real Madrid Baloncesto

Muchas veces se desliga el rendimiento individual de un jugador del contexto. El estilo de juego, su adaptación al vestuario, incluso el idioma o la ciudad son factores que influyen en el impacto de un jugador sobre el parquet. Muchas fueron las críticas que recibió Xavier Rathan-Mayes. No obstante, su actitud hasta el último día fue de tratar de demostrar. En sus últimos coletazos como madridista, incluso, llegó a afirmar que aún no se había visto el jugador que puede ser, quizás ahora ya sí.

La pretemporada de Xavier Rathan-Mayes en el Bayern Munich ya comenzó a vislumbrar el jugador que se había perdido el Real Madrid Baloncesto. Sin embargo, en el debut del equipo en liga alemana, la Easy Credit BBL, ha acabado de demostrar, ya en partido oficial, que puede aportar grandes cosas. El ex ACB dejó 17 puntos, con 7 de 9 en tiros de campo. Eso sí, 1 de 8 en triples. También capturó 11 rebotes, dio 4 asistencias para acumular 24 de valoración. Toda una exhibición en múltiples facetas del juego.

Un contexto favorable para Xavier Rathan-Mayes

El exjugador de Zenit San Petersburgo venía de ser el eje ofensivo de su equipo. En ese sentido, el salto a un conjunto plagado de estrellas como es el Real Madrid Baloncesto no tuvo que ser sencillo. Xavier Rathan-Mayes ha encontrado en el Bayern Munich ese escalón intermedio que tanto necesitaba.

Xavier Rathan-Mayes dials from long distance, 09/26/2025 pic.twitter.com/JIprLKTIwS — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) September 26, 2025

Bayern Munich no deja de ser un conjunto algo justo de talento ofensivo, pero que, sin embargo, compite en ligas punteras tanto a nivel nacional como europeo. Los bávaros, que vienen además de perder por lesión de gravedad a Rokas Jokubaitis, le dan ese protagonismo que tanta falta le hace a Xavier Rathan-Mayes para volver a coger confianza que perdió en su día en su paso por el Real Madrid.