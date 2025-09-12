El Real Madrid Baloncesto se ha puesto manos a la obra este verano para darle un lavado de cara al equipo este verano. A pesar del título liguero, desde el club emprendieron una remodelación que fue desde la dirección técnica a la plantilla, pasando por el staff y el técnico. Esta revolución trajo adioses, algunos podrían traducirse en arrepentimiento, otros, confirmaron la decisión.

¿Tiene que arrepentirse el Real Madrid Baloncesto de alguna salida?

El conjunto blanco realizó algunas apuestas el pasado verano que conllevaban cierto riesgo. Un anotador solo contrastado en Rusia como Xavier Rathan-Mayes, una pieza con problemas físicos como Dennis Smith Jr o un veterano como Ibaka llegaron a un plantel en el que no acabaron de encajar. De ellos, el ex de Zenit parece dispuesto a demostrar que no se le dieron suficientes oportunidades en el Real Madrid.

Xavier Rathan-Mayes puso rumbo al Bayern Múnich este verano. Para muchos, un jugador sin nivel Euroliga. No obstante, su arranque en el club bávaro está impresionando hasta al más escéptico. Él ya lo anticipó “nadie me ha visto ni un 10%” y es posible que tuviera razón. En su debut en pretemporada contra Dinamo Sassari dejó 16 puntos, 10 asistencias y 7 rebotes. Sin embargo, no todos están teniendo la misma suerte.

Dzanan Musa, Dennis Smith Jr y Serge Ibaka, un arranque de curso complicado

En el caso del ex internacional español, aún está sin equipo. Los rumores hablan de interés de equipos Euroliga, pero la realidad es que a 12 de septiembre y con los equipos ya rodando, aún es agente libre. Por otro lado, Dzanan Musa salía del Real Madrid Baloncesto para ser líder indiscutible de una nueva potencia Euroleague. Sin embargo, una lesión durante el Eurobasket con Bosnia le mantuvo alejado de las canchas y aún no ha podido debutar con Dubai BC, aunque sí se encuentra entrenando ya con el equipo.

Putting in the work 🔥⏳ pic.twitter.com/8PK1WYzOBD — Dubai Basketball (@dubaibasket) September 10, 2025

Cuando se habla de salidas abruptas en el Real Madrid Baloncesto, el nombre que les viene a todos los aficionados es el mismo, Dennis Smith Jr. A pesar de su ascendencia NBA, con 35 minutos jugados de blanco salió del club. En la actualidad sigue sin equipo. Eso sí, se le ha visto realizando entrenamientos individuales junto a estrellas de la mejor liga del mundo como Trae Young. Existen rumores de un regreso a la élite americana.

Trae Young & Dennis Smith Jr getting into it a summer run 👀 pic.twitter.com/BPq2NbMt2z — Ballislife.com (@Ballislife) August 30, 2025

Hugo González y Eli Ndiaye, sus primeros pinitos NBA

Ambos jugadores arrancaron su andadura en la NBA este verano. En el caso de Eli Ndiaye, tenía cita con España, pero unas molestias le catapultaron directamente a Atlanta, donde dejó buenas sensaciones durante la Summer Legue. Por su lado, Hugo González está cerca de debutar como jugador de Boston Celtics. Por el momento, las expectativas son altas. Una buena liga de verano y varias declaraciones de Brad Stevens alabando al jugador han levantado bastante ‘hype’.