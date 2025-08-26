La pasada campaña del Real Madrid Baloncesto, a pesar de que se lograra el título de Liga Endesa, no estuvo a la altura de las expectativas. Los cambios, desde la dirección hasta la plantilla, han sido profundos y no hay mayor explicación del fin de ciclo que esa. Del plantel han salido muchos jugadores, desde algunas piezas relevantes como Dzanan Musa, a otras con poca participación como Ibaka o Rathan-Mayes.

¿Dinero o protagonismo? El adiós más sonado en el Real Madrid Baloncesto

El nombre propio en la entidad blanca en el apartado de salidas no es otro que el de Dzanan Musa. El runrún alrededor del jugador meses atrás de su salida no fue menor. La información al respecto iba encaminada a desavenencias en las cuantías del contrato. Sin embargo, el alero bosnio del Real Madrid Baloncesto, en una entrevista para Klix.ba, ha querido dar su versión de los hechos.

Comunicado Oficial: Musa. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) July 7, 2025

Los rumores de que el Real Madrid Baloncesto no quería llegar a pagar las cifras que Dzanan Musa pretendía fue la versión más extendida. El jugador bosnio, sin acabar de rechazar esa situación, ha explicado cuál fue el motivo principal, que no es otro que el protagonismo: “Quería tener mi propio equipo en la Euroliga, ser el líder”. Además, de manera indirecta dio a entender que se sentía poco valorado en la entidad blanca “El mejor exterior de Europa, el máximo anotador, pero en el Real Madrid eres solo uno entre muchos“.

Dzanan Musa: “No necesito repetir lo altos que son los contratos ni nada de eso”

Si las sospechas de los seguidores del Real Madrid Baloncesto sobre las pretensiones económicas del jugador fueron vox populi, su fichaje por una potencia económica emergente como Dubai BC acabaron de confirmarlas. En este sentido, Dzanan Musa tampoco niega la mayor: “Todo lo que visteis en los medios es cierto. No necesito repetir lo altos que son los contratos ni nada de eso”.

Eso sí, Dzanan Musa también pone en valor el riesgo que asumió dejando una entidad asentada en Europa como es el Real Madrid Baloncesto, por un club emergente: “firmé con el Dubái antes de que se anunciara oficialmente que el club jugaría la Euroliga. El riesgo valió la pena”. Según cuenta la estrella de Bosnia, la llamada del entrenador y el GM fueron claves: “Las palabras del entrenador y del director general de que yo sería el jugador principal alrededor del cual se construiría todo, no pude decir que no”.