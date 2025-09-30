No llegó el primer título oficial para el Real Madrid en la Supercopa Endesa, pero dejó destellos de lo que puede ser la plantilla blanca a lo largo de un curso ilusionante con importantes fichajes durante el verano. Entre esos movimientos llevados a cabo, llegó hace semanas Izan Almansa, un perfil de presente, pero sobre todo de futuro. Así lo ha dejado claro Scariolo en estos últimos días y el interior murciano aguarda su opción para debutar de manera oficial con la camiseta blanca.

Izan Almansa sin minutos en la Supercopa con el Madrid

La Supercopa Endesa en Málaga abría el telón de la temporada y servía como escaparate ideal para los nuevos fichajes del Real Madrid de baloncesto. Sin embargo, Izan Almansa no entró en la convocatoria para la semifinal frente al Gran Canaria ni formó parte de los doce elegidos por Sergio Scariolo en la final contra el Valencia Basket.

Una circunstancia que el técnico italiano del Real Madrid ya había adelantado: Izan Almansa deberá esperar su oportunidad en una pintura con mucha competencia y reforzada durante el verano. Lo más probable es que, en las primeras semanas de competición, el murciano tenga minutos con el Real Madrid de la Liga U22, mientras aguarda una posible convocatoria en la Liga Endesa para debutar oficialmente a las órdenes de Sergio Scariolo.

¿Decisión acertada de Izan Almansa?

El joven de 20 años optó por dejar de lado la vía hacia la NBA para regresar al Real Madrid, club que ya conocía tras su etapa en la cantera. Almansa había seguido hasta ahora un camino diferente: en 2023 firmó con los YNG Dreamerz de la liga estadounidense Overtime Elite, pasó por Ignite de la NBA G League y la pasada temporada militó en la NBL con los Wildcats de Perth.

Izan Almansa trabajó para formar parte del Draft de la NBA de junio: llegó a la green room para presenciar la segunda ronda y fue el único de los doce invitados que no resultó elegido. Aunque su nombre no apareció en las selecciones, días después tuvo la oportunidad de firmar un contrato Exhibit 10 con los Philadelphia 76ers y disputó la Summer League en julio. Sin embargo, aquella opción no llegó a consolidarse y el 8 de agosto anunció su regreso a España, firmando un contrato (¿two way?) de cuatro temporadas con el Real Madrid.

No se esperan muchas oportunidades para Izan Almansa en este inicio de temporada, aunque sigue pendiente la posibilidad de sumar minutos en la Liga Endesa o la Euroliga. Sergio Scariolo descartó su cesión hace unas semanas, y Almansa consideró que aún no era el momento de dar el salto a la NBA. Ahora será el tiempo quien dictamine si su decisión de fichar por los actuales campeones de la Liga Endesa fue la acertada.