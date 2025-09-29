El nuevo Real Madrid de Scariolo empezó a rodar este fin de semana de manera oficial, durante la disputa de la Supercopa ACB. Los blancos fueron capaces de superar a Tenerife el sábado, pero el domingo se vieron superados por Valencia Basket y se quedaron a las puertas de conseguir el primer título oficial de la temporada.

Un Real Madrid con mucho camino por recorrer

El Madrid logró superar a Tenerife el sábado, pero cayó frente a Valencia Basket el domingo y se quedó a las puertas del primer título oficial de la temporada. La Supercopa llegó en un momento de adaptación: Scariolo llevaba solo unas semanas entrenando con el grupo tras su participación en el Eurobasket, y el equipo todavía no contaba con todos sus refuerzos. Josh Okeke, fichaje estrella del verano, no pudo debutar, mientras que Hezonja y Abalde llegaron con molestias y se incorporaron a última hora.

Pese a las dificultades, un quinteto liderado por la vieja guardia sumó esfuerzos para apretar el partido en el tercer cuarto: Campazzo, Llull, Abalde, Hezonja y Tavares. La combinación de veteranía y físico funcionó bien. Campazzo y Llull asumieron la dirección de juego y la generación de espacios, Tavares dominó la pintura con su intimidación y rebotes, Lyles aportó anotación desde el perímetro y versatilidad defensiva, y Abalde destacó por su intensidad y capacidad de cerrar el balance defensivo. Este quinteto llegó a ponerse por delante y dejó muestras que puede seguir siendo la columna vertebral sobre la que Scariolo podrá empezar a construir la identidad del equipo.

Mirando a Bolonia: qué esperar del Real Madrid

Mañana, el Madrid visitará Bolonia en el estreno oficial de la Euroleague, frente a la Virtus de Bologna. La Supercopa permitió ver pistas sobre el quinteto más eficaz y cómo pueden funcionar las rotaciones. Se espera que Scariolo repita gran parte de los minutos a el quinteto anteriormente comentado, con pequeños ajustes para poco a poco dar entrada a Lyles, Okeke o Krammer. Estos jugadores que deben aportar desde la segunda unidad reforzando tanto la intensidad defensiva como las opciones ofensivas. Veremos si se podrán ver los primeros minutos de Maledon, aun renqueante de una lesión y que debería liderar este nuevo Real Madrid.

💪 ¡Preparando el estreno en la Euroliga! pic.twitter.com/PQmVlPa8FG — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) September 29, 2025

El debut en la Euroliga será clave para afinar conceptos y consolidar la química del equipo. Más allá del resultado, lo importante será seguir integrando a los nuevos jugadores y encontrar un equilibrio entre la veteranía de la vieja guardia y la energía de los fichajes. Bolonia será la primera prueba de cómo se empieza a materializar la identidad del Real Madrid bajo Scariolo.