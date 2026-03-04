Valencia Basket está tranquilo con su proyecto a corto y largo plazo, contando con varios jugadores bajo contrato y con situaciones que tiene controladas a nivel contractual. Sin embargo, hay clubes al acecho ante cualquier posible salida, y una de las joyas de la corona del proyecto ha llamado la atención del Real Madrid, aunque el mensaje de la entidad al respecto es claro.

Valencia Basket pide tranquilidad con el futuro de Sergio de Larrea

En medio de los rumores que vinculan a Sergio de Larrea con el Real Madrid, Enric Carbonell, director general de Valencia Basket, ha concedido una entrevista en Radio Marca para poner calma en torno a la situación de la joya del club, sin desmentir que el jugador ha llamado la atención de clubes importantes: “Es un jugador en crecimiento, muy centrado en su día a día, y por eso es normal que clubes de la NBA, la NCAA o de Euroliga se fijen en él”.

El directivo valenciano ha confirmado que el jugador está muy feliz en el proyecto de Valencia Basket, donde es uno de los puntales del equipo de Pedro Martínez. Carbonell ha zanjado cualquier rumor sobre una posible salida del base español: “Ahora nuestro foco está en su desarrollo dentro de Valencia Basket. No hay negociaciones concretas”.

El rumor del Real Madrid en comprar a Sergio de Larrea

Tal y como informó Encestando.es, el Real Madrid tenía sobre la mesa el fichaje de Sergio de Larrea de cara al curso que viene. El joven base de Valencia Basket encaja en el perfil que busca el club para reforzar la dirección de juego, y sus números esta temporada han confirmado que está preparado para competir al más alto nivel en ACB y Euroliga, con promedios de 8,4 puntos, 2,8 rebotes y 3,6 asistencias por partido.

De Larrea aún tiene contrato por dos temporadas con Valencia Basket y una cláusula de salida cercana al millón de euros, lo que convierte su posible fichaje en una operación relativamente sencilla si el Madrid decide mover ficha. El club valenciano no negociará una salida del jugador y está tranquilo con su futuro, como ha confirmado Enric Carbonell.