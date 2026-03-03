Valencia Basket ha tenido una gran preocupación por uno de sus equipos de la cantera, que se vio envuelto en un problema ajeno y no pudo rendir en la pista. Una vez prácticamente solucionada la situación, el club taronja queda ahora pendiente de una decisión clave de la Euroliga con algunos equipos de la competición.

La cantera del Valencia Basket, atrapada por la situación bélica

Una de las grandes preocupaciones del Valencia Basket en los últimos días ha sido la situación de su equipo júnior, atrapado en Abu Dabi por el cierre del espacio aéreo provocado por la escalada bélica en Oriente Medio. El club ha anunciado en las últimas horas que treinta de los 33 miembros de la expedición ya han logrado salir del país rumbo a casa. Las otras tres personas, trabajadores del club, no han encontrado plaza en el avión y continúan en el hotel a la espera de una nueva conexión que les permita regresar a España.

El equipo júnior había viajado para disputar el torneo Adidas Next Generation organizado por la Euroliga, que ha sido cancelado al no poder garantizarse la seguridad de los participantes. Desde la entidad valenciana insisten en que todos se encuentran en buen estado y mantienen contacto permanente con sus familias, mientras el club continúa realizando gestiones para cerrar cuanto antes el regreso completo de la expedición.

La Euroliga, en un momento crítico, y el Valencia Basket pendiente

La Euroliga atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. El empeoramiento del conflicto en Oriente Medio ha provocado la suspensión de varios partidos, entre ellos el derbi entre el Maccabi Tel Aviv y el Hapoel Tel Aviv, así como el duelo entre el Partizan Belgrado y el Dubai Basketball. Con el espacio aéreo cerrado y equipos desplazados fuera de sus países, la competición vuelve a verse golpeada por una crisis geopolítica que ya obligó en su día a excluir a los clubes rusos y a reubicar a los conjuntos israelíes lejos de Tel Aviv.

En este escenario de máxima incertidumbre, Valencia Basket permanece atento a las decisiones que adopte la organización, ya que tiene pendiente enfrentarse al Dubai Basketball en las próximas jornadas. El club taronja, que ha sufrido en primera persona las consecuencias del cierre aéreo en Abu Dabi con su equipo júnior, aguarda ahora una resolución oficial sobre el calendario y sobre la situación de los equipos de los países implicados. La prioridad declarada por la Euroliga es garantizar la seguridad, pero el desarrollo normal de la temporada está en entredicho.

El Valencia Basket ya se vio afectado en la Euroliga

El conflicto bélico también ha impactado de lleno en el Valencia Basket, que se vio obligado a disputar a puerta cerrada su partido ante el Hapoel Tel Aviv por recomendación de las autoridades. La decisión, avalada por un informe policial y adoptada en coordinación con la Euroliga, priorizó la seguridad en un contexto de máxima tensión internacional.